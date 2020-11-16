İbo Show'da seslendirdiği Ahmet Kaya şarkısı nedeniyle acımasızca eleştirilen Deniz Seki'ye Selda Bağcan'dan destek geldi!

Deniz Seki paylaşımında "Arkadaşlar İbo Show'un çekildiği tarih 02.10.2020 ben 68,7 kiloydum bugün 14.11.2020 tarihi itibariyle 59 kilodayım. Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış̧, ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık Ayrıca, bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum." dedi.