İbo Show'da seslendirdiği Ahmet Kaya şarkısı nedeniyle acımasızca eleştirilen Deniz Seki'ye Selda Bağcan'dan destek geldi!

9 yıl aradan sonra yeniden izleyici ile buluşan İbo Show'un ilk konuklarından olan şarkıcı Deniz Seki sosyal medyada gündem oldu. Deniz Seki İbo Show'da seslendirdiği Ahmet Kaya şarkısında detone olduğu yönündeki acımasız eleştirilere Instagram hesabından yanıt vermişti.
İbrahim Tatlıses'in sevenleriyle buluştuğu İbo Show'un ilk bölümünün yankıları sürerken Deniz Seki sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile sitemde bulundu. Sosyal medyadan yapılan kilo ve ses eleştirilerine yanıt veren Deniz Seki isyan etti.
Deniz Seki paylaşımında "Arkadaşlar İbo Show'un çekildiği tarih 02.10.2020 ben 68,7 kiloydum bugün 14.11.2020 tarihi itibariyle 59 kilodayım. Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış̧, ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık Ayrıca, bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum." dedi.
Ağır eleştirilere isyan eden Deniz Seki'ye Selda Bağcan'dan destek geldi. İşte Selda Bağcan'nın Deniz Seki'yi eleştirenlere yanıt olarak attığı tweet...
Halk müziğinin sevilen ismi Selda Bağcan Deniz Seki'nin sesini eleştirenlere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bağcan gönderisine, "Deniz Seki iyi bir şarkıcıdır, iyi de bir bestecidir. Söylediği şarkıyı da değişik ve güzel yorumladı. Şu ön yargıları da bıraksak artık..." notunu ekledi.