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'da seslendirdiği şarkısı nedeniyle acımasızca eleştirilen 'ye 'dan destek geldi!

9 yıl aradan sonra yeniden izleyici ile buluşan 'un ilk konuklarından olan şarkıcı sosyal medyada gündem oldu. Deniz Seki İbo Show'da seslendirdiği şarkısında olduğu yönündeki acımasız eleştirilere hesabından yanıt vermişti. Ağır eleştirilere isyan eden Deniz Seki'ye 'dan destek geldi. İşte Selda Bağcan'nın Deniz Seki'yi eleştirenlere yanıt olarak attığı tweet...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 12:48 Son Güncelleme: 16.11.2020 13:17 ABONE OL
İbo Show'da seslendirdiği Ahmet Kaya şarkısı nedeniyle acımasızca eleştirilen Deniz Seki'ye Selda Bağcan'dan destek geldi!

9 yıl aradan sonra yeniden izleyici ile buluşan 'un ilk konuklarından olan şarkıcı sosyal medyada gündem oldu. Deniz Seki İbo Show'da seslendirdiği şarkısında olduğu yönündeki acımasız eleştirilere hesabından yanıt vermişti.

İbo Show'da seslendirdiği Ahmet Kaya şarkısı nedeniyle acımasızca eleştirilen Deniz Seki'ye Selda Bağcan'dan destek geldi!

İbrahim Tatlıses'in sevenleriyle buluştuğu 'un ilk bölümünün yankıları sürerken sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile sitemde bulundu. Sosyal medyadan yapılan kilo ve ses eleştirilerine yanıt veren Deniz Seki isyan etti.

İbo Show'da seslendirdiği Ahmet Kaya şarkısı nedeniyle acımasızca eleştirilen Deniz Seki'ye Selda Bağcan'dan destek geldi!

paylaşımında "Arkadaşlar İbo Show'un çekildiği tarih 02.10.2020 ben 68,7 kiloydum bugün 14.11.2020 tarihi itibariyle 59 kilodayım. Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış̧, ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık Ayrıca, bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

İbo Show'da seslendirdiği Ahmet Kaya şarkısı nedeniyle acımasızca eleştirilen Deniz Seki'ye Selda Bağcan'dan destek geldi!

Ağır eleştirilere isyan eden 'ye 'dan destek geldi. İşte Selda Bağcan'nın Deniz Seki'yi eleştirenlere yanıt olarak attığı tweet...

İbo Show'da seslendirdiği Ahmet Kaya şarkısı nedeniyle acımasızca eleştirilen Deniz Seki'ye Selda Bağcan'dan destek geldi!

Halk müziğinin sevilen ismi 'nin sesini eleştirenlere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bağcan gönderisine, "Deniz Seki iyi bir şarkıcıdır, iyi de bir bestecidir. Söylediği şarkıyı da değişik ve güzel yorumladı. Şu ön yargıları da bıraksak artık..." notunu ekledi.

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İbo Show'da seslendirdiği Ahmet Kaya şarkısı nedeniyle acımasızca eleştirilen Deniz Seki'ye Selda Bağcan'dan destek geldi!
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