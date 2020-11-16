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Şarkıcı evi mi terk etti? Boşanacakları konuşulan Sıla ve çifti hakkında haberi geldi...

Şef ile şarkıcı ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu. ile şef Hazar Amani'nin boşanacakları bir süredir konuşuluyordu. Sıla'nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Sıla uğruna eşinden boşanan Hazer Amani'nin eski eşiyle görüşmeye devam ettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Gelen haberine göre şarkıcı Sıla, Hazer Amani ile oturduğu evi terk etti. İşte magazin kulislerinde konuşulan iddianın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:04 Son Güncelleme: 16.11.2020 16:11 ABONE OL
Şarkıcı Sıla evi mi terk etti? Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında son dakika haberi geldi...

Şef ile şarkıcı ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu. ile şef Hazar Amani'nin boşanacakları bir süredir konuşuluyordu.

Şarkıcı Sıla evi mi terk etti? Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında son dakika haberi geldi...

'nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Şarkıcı Sıla evi mi terk etti? Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında son dakika haberi geldi...

uğruna eşinden boşanan 'nin eski eşiyle görüşmeye devam ettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Şarkıcı Sıla evi mi terk etti? Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında son dakika haberi geldi...

Bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkan ikili, yollarını kesin olarak ayırıyor. Magazin kulislerinde dolaşan iddiaya göre , ile oturduğu evi terk etti.

Şarkıcı Sıla evi mi terk etti? Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında son dakika haberi geldi...

HAZER, ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

Magazin Burada'da yer alan habere göre, şarkıcı ve şef hakkında bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın tek başına eğlenmeye çıkması ise bu iddiaları güçlendirmişti. İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise belli oldu.

Şarkıcı Sıla evi mi terk etti? Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında son dakika haberi geldi...

Ortaya atılan iddiaya göre 'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.

Şarkıcı Sıla evi mi terk etti? Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında son dakika haberi geldi...

Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.Haklarında haberleri çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silmeyerek herhangi bir açıklamada yapmadı.

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Şarkıcı Sıla evi mi terk etti? Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında son dakika haberi geldi...
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