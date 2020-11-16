Son dakika: Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

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Son dakika: 'de silahlı saldırıya uğradı

Son dakika: Almanya doğumlu olan ünlü şarkıcı ’de silahlı saldırı sonucu yaralandı. 3 kişinin saldırısına uğrayan ünlü şarkıcı Kurşun yağmuruna tutuldu. Bulut Duman, bacağından yaralandı. Yaralanan Bulut Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 18:10 Son Güncelleme: 16.11.2020 18:40 ABONE OL
Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Son dakika: Almanya doğumlu olan ünlü şarkıcı 'de silahlı saldırı sonucu yaralandı. 3 kişinin saldırısına uğrayan ünlü şarkıcı Kurşun yağmuruna tutuldu. Bulut Duman, bacağından yaralandı. Yaralanan Bulut Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak'taki olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Şarkıcı , aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Duman, bacağından yaralandı. Yaralanan Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Tedavi altına alınan 'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarından Ercan Uluocak, "Sohbet ederken, silah seslerini duyduk. Ne olduğunu anlayamadan kendimizi yere attık" dedi.

Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU VARDI

Öte yandan iki albümü olan şarkıcı hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenildi. Duman, dolandırıcılıkla suçlanırken şikayetçilerin çoğunun eşcinsel olduğu öğrenildi.

Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şarkıcı 'a silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Görüntülerde, 'ın rezidanstan çıktığı, yanındaki kişi ile birlikte aracına doğru yürüdüğü, daha sonra sokağa gelen 3 kişinin Bulut Duman'a silahla ateş ettiği görülüyor.

Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

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Son dakika: Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
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