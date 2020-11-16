Son dakika: Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU VARDI



Öte yandan iki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenildi. Duman, dolandırıcılıkla suçlanırken şikayetçilerin çoğunun eşcinsel olduğu öğrenildi.