Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın İzmir Bayraklı'daki ofisine yıkım kararı çıktı! İzzet Yıldızhan İzmir depreminde hayatının şokunu yaşamıştı...

Deprem sonrası kendisi ve ailesinin sağlık durumu hakkında konuşan İzzet Yıldızhan, "İşlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey çocukları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp, onların yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir. Çocuklarım hala kendine gelemedi, herkes ağlıyor" demişti.

Büyük endişe yaşayan İzzet Yıldızhan, "Ofisimin yanındaki bina yıkıldı. Tek duam, kimsenin canına bir zarar gelmemesi" ifadelerini kullanmıştı.

Cadde