Haberler Günaydın Haberleri Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın İzmir Bayraklı'daki ofisine yıkım kararı çıktı! İzzet Yıldızhan İzmir depreminde hayatının şokunu yaşamıştı...

Ünlü türkücü 'ın Bayraklı'daki ofisine çıktı! İzzet Yıldızhan İzmir depreminde hayatının şokunu yaşamıştı...

Ünlü şarkıcı , depremi ile hayatının şokunu yaşadı. İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki 8 katlı 'nın görüntüsü ve enkaz çalışmaları herkesi derinden etkilemişti. Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen sanatçı İzzet Yıldızhan'ın ofisinin yıkılan Rızabey Apartmanı'nın hemen yanında olduğu ortaya çıkmıştı. 'da bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan İzzet Yıldızhan binanın yıkım kararının çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:10 Son Güncelleme: 16.11.2020 10:16 ABONE OL
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın İzmir Bayraklı'daki ofisine yıkım kararı çıktı! İzzet Yıldızhan İzmir depreminde hayatının şokunu yaşamıştı...

Ünlü şarkıcı , depremi ile hayatının şokunu yaşadı. İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki 8 katlı 'nın görüntüsü ve enkaz çalışmaları herkesi derinden etkilemişti. Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen sanatçı İzzet Yıldızhan'ın ofisinin yıkılan Rızabey Apartmanı'nın hemen yanında olduğu ortaya çıkmıştı.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın İzmir Bayraklı'daki ofisine yıkım kararı çıktı! İzzet Yıldızhan İzmir depreminde hayatının şokunu yaşamıştı...

İki günlüğüne işleri nedeniyle İstanbul'a geldiğini söyleyen şarkıcı , önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Bayraklı'da bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan İzzet Yıldızhan binanın yıkım kararının çıktığını açıkladı. İzzet Yıldızhan, ailesiyle birkaç yıl önce yerleştiği İzmir'de iki hafta önce yaşanan depremle ilgili konuştu.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın İzmir Bayraklı'daki ofisine yıkım kararı çıktı! İzzet Yıldızhan İzmir depreminde hayatının şokunu yaşamıştı...

'O SIRADA SADECE ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM'

Yıldızhan, "Yaşadığımı kabusu ifade edemem. Çocuklarda çok büyük koru yaşadılar. O sırada sadece çocuklarımı düşündüm. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara büyük geçmiş olsun. ve Türkiye'mize de büyük geçmiş olsun " dedi.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın İzmir Bayraklı'daki ofisine yıkım kararı çıktı! İzzet Yıldızhan İzmir depreminde hayatının şokunu yaşamıştı...

'OFİS YIKILACAK'

Bayraklı'da yıkılan binanın yanında bulunan ofisinin yıkım kararının çıktığını söyleyen şarkıcı, "Ofisimizin bulunduğu binada büyük hasar aldı, alacaklarımızı ofisten aldık, sonrasında orası da yıkılacak" diye konuştu.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın İzmir Bayraklı'daki ofisine yıkım kararı çıktı! İzzet Yıldızhan İzmir depreminde hayatının şokunu yaşamıştı...

'10 TANE ARABAM ENKAZIN ALTINDA KALSA NE OLACAK'

Depremde yıkılan binanın enkazında arabasının kaldığı yönündeki soruya ise "Böyle şeyleri önemsemem, can önemli, 10 tane arabam enkazın altında kalsa ne olacak" diye cevap verdi.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın İzmir Bayraklı'daki ofisine yıkım kararı çıktı! İzzet Yıldızhan İzmir depreminde hayatının şokunu yaşamıştı...

sonrası kendisi ve ailesinin sağlık durumu hakkında konuşan , "İşlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey çocukları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp, onların yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir. Çocuklarım hala kendine gelemedi, herkes ağlıyor" demişti.

Büyük endişe yaşayan İzzet Yıldızhan, "Ofisimin yanındaki bina yıkıldı. Tek duam, kimsenin canına bir zarar gelmemesi" ifadelerini kullanmıştı.

Cadde

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Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın İzmir Bayraklı'daki ofisine yıkım kararı çıktı! İzzet Yıldızhan İzmir depreminde hayatının şokunu yaşamıştı...
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