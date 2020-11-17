50 yaşındaki Sibel Can kürek sporuna başladı… Fit hali hayran bıraktı

Boğaz'ın görkemli manzarası eşliğinde kürek çekmek, pandemi döneminde iyice popüler oldu! İki yıl aradan sonra Ağustos'ta 'Hayat' adını verdiği 23'üncü albümünü sevenleriyle buluşturan ünlü sanatçı Sibel Can da bu trendin rüzgarına kapılanlardan. Hoş, Can'dan önce bu trendin takipçisi kankası Banu Yentür olmuştu.
Görünen o ki, bir süredir Boğaz'da küreklere asılan Yentür, bu keyfi kankasına da aşılamış. Hafta sonu İstanbul Boğazı'nın uçsuz bucaksız maviliğinde, büyüleyici manzara eşliğinde hocasıyla kürek çeken Sibel Can'a, Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt de eşlik etti.
Bu arada bakalım Banu Hanım, aynı zamanda ortağı olan diğer kankası Caroline Koç'u kürekçi yapabilecek mi?