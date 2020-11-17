Haberler Günaydın Haberleri 50 yaşındaki Sibel Can kürek sporuna başladı… Fit hali hayran bıraktı

50 yaşındaki sporuna başladı… hali hayran bıraktı

Boğaz'ın görkemli manzarası eşliğinde çekmek, pandemi döneminde iyice popüler oldu! İki yıl aradan sonra Ağustos'ta 'Hayat' adını verdiği 23'üncü albümünü sevenleriyle buluşturan ünlü sanatçı da bu trendin rüzgarına kapılanlardan. 50 yaşındaki Sibel Can, kürek sporuna başladı. 'nın eşsiz atmosferinde kürek çeken Can, kendine hayran bıraktı. GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Sibel Can’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:44 Son Güncelleme: 17.11.2020 12:12 ABONE OL
50 yaşındaki Sibel Can kürek sporuna başladı… Fit hali hayran bıraktı

Boğaz'ın görkemli manzarası eşliğinde çekmek, pandemi döneminde iyice popüler oldu! İki yıl aradan sonra Ağustos'ta 'Hayat' adını verdiği 23'üncü albümünü sevenleriyle buluşturan ünlü sanatçı da bu trendin rüzgarına kapılanlardan. Hoş, Can'dan önce bu trendin takipçisi kankası Banu Yentür olmuştu.

50 yaşındaki Sibel Can kürek sporuna başladı… Fit hali hayran bıraktı

Görünen o ki, bir süredir Boğaz'da küreklere asılan Yentür, bu keyfi kankasına da aşılamış. Hafta sonu 'nın uçsuz bucaksız maviliğinde, büyüleyici manzara eşliğinde hocasıyla çeken 'a, Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt de eşlik etti.

50 yaşındaki Sibel Can kürek sporuna başladı… Fit hali hayran bıraktı

Bu arada bakalım Banu Hanım, aynı zamanda ortağı olan diğer kankası Caroline Koç'u kürekçi yapabilecek mi?

ARKADAŞINA GÖNDER
50 yaşındaki Sibel Can kürek sporuna başladı… Fit hali hayran bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA