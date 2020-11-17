50 yaşındaki Sibel Can kürek sporuna başladı… Fit hali hayran bıraktı

Görünen o ki, bir süredir Boğaz'da küreklere asılan Yentür, bu keyfi kankasına da aşılamış. Hafta sonu İstanbul Boğazı'nın uçsuz bucaksız maviliğinde, büyüleyici manzara eşliğinde hocasıyla kürek çeken Sibel Can'a, Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt de eşlik etti.