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'da geceye damga vuran sahne! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. son bölümde 'ın koğuşunda büyük gerilim!

ekranlarına Salı akşamlarının sevilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölümüyle milyonları bir kez daha ekran başına kilitledi yeni bölümünde hapishaneye giren ’ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan’ı köşeye sıkıştırır. Alpaslan’ı hapishane idaresine söyledikleri ise geceye damga vuran sahne oldu.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 00:04 Son Güncelleme: 18.11.2020 00:25 ABONE OL
EDHO'da geceye damga vuran sahne! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. son bölümde Alpaslan'ın koğuşunda büyük gerilim!

ekranlarına Salı akşamlarının sevilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölümüyle milyonları bir kez daha ekran başına kilitledi yeni bölümünde hapishaneye giren 'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Alpaslan'ı hapishane idaresine söyledikleri ise geceye damga vuran sahne oldu.

EDHO'da geceye damga vuran sahne! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. son bölümde Alpaslan'ın koğuşunda büyük gerilim!

Hızır Reis, canından çok sevdiği için düşmanı Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın Yaman'ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.

EDHO'da geceye damga vuran sahne! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. son bölümde Alpaslan'ın koğuşunda büyük gerilim!

İçerde 'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır. Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.

EDHO'da geceye damga vuran sahne! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. son bölümde Alpaslan'ın koğuşunda büyük gerilim!

Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar. İçerde dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

EDHO'da geceye damga vuran sahne! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. son bölümde Alpaslan'ın koğuşunda büyük gerilim!

Alpaslan'ın koğuşunda büyük gerilim! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm izle

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EDHO'da geceye damga vuran sahne! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. son bölümde Alpaslan'ın koğuşunda büyük gerilim!
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