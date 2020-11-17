Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu

Ünlü şarkıcı- oyuncu Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. İddiaya göre; Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti. Fakat Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi. Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.YÜRÜTÜLEN soruşturmada savcılık, Özcan Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.