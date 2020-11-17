Magazin camiası bu son dakika haberini konuşuyor... Ünlü şarkıcı Sıla ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani’den açıklama geldi!

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Magazin camiası bu haberini konuşuyor... Ünlü şarkıcı ve eşi boşanıyor mu? ve Hazer Amani’den açıklama geldi!

Magazin camiasını sarsan haberinden yeni gelişmeler… Geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla olaylı bir şekilde evlenen ve çiftinin bir süredir boşanacakları iddiaları gündeme oturmuş ve sosyal medya bu haberle çalkalanmıştı. 'nın eşine baskı kurduğu, Hazer Amani'nin ise eski eşi ile görüştüğü iddia edilmişti. Ancak edinilen son dakika haberine göre; Sıla'nın menajeri ve Hazer Amani'den konu ile ilgili açıklama geldi. Peki; ünlü çift boşanıyor mu? İşte o açıklamalar…

Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:23 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:23 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Ünlü şarkıcı Sıla ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani’den açıklama geldi!

haberi… ve çiftinin bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddia edilmiş ve boşanacakları gündeme gelmişti. Son olarak yeni yaşını kutlayan ünlü şefe arkadaşları sosyal medyadan iyi dileklerde bulunmuştu. Ünlü şarkıcının eşinin doğum gününü kutlamaması da dikkatlerden kaçmadı. Hal böyle olunca; "boşanacaklar" iddiaları da güçlendi. Peki; ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani'den açıklama geldi!

SILA VE HAZER AMANİ BOŞANIYOR MU? İŞTE İLK AÇIKLAMA!

Ünlü şarkıcı Sıla'nın menajeri ile ünlü şef Hazer Amani boşanacakları yönündeki iddialara açıklık getirdi.

İşte son dakika haberinden detaylar!

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü şarkıcı Sıla ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani’den açıklama geldi!

Hürriyet'in haberine göre; ünlü şarkıcının eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu'yla görüşmesi "boşanacaklar" dedikodularına neden oldu.

Ünlü şef, ayrılık iddialarını kabul etmeyerek "Bugün doğum günüm. Bunlar çok saçma" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü şarkıcı Sıla ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani’den açıklama geldi!

'nın menajeri Serkan Güney ise çiftin evlerini ayırmadıklarını söyledi: "Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok."

ve 'nın bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddia edildi. Dün yeni yaşını kutlayan Hazer Amani'ye arkadaşları sosyal medyadan iyi dileklerde bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü şarkıcı Sıla ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani’den açıklama geldi!

Amani'nin doğum gününü eşi 'nın kutlamaması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de arkadaş gurubuyla buluşan geceye yalnız katıldı. 'nin eşinin yanında olmaması 'aralarında kriz mi var' sorusunu akıllara getirmişti.

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Magazin camiası bu son dakika haberini konuşuyor... Ünlü şarkıcı Sıla ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani’den açıklama geldi!
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