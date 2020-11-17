Magazin camiası bu son dakika haberini konuşuyor... Ünlü şarkıcı Sıla ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani’den açıklama geldi!

Son dakika haberi…Hazer Amani ve Sıla çiftinin bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddia edilmiş ve boşanacakları gündeme gelmişti. Son olarak yeni yaşını kutlayan ünlü şefe arkadaşları sosyal medyadan iyi dileklerde bulunmuştu. Ünlü şarkıcının eşinin doğum gününü kutlamaması da dikkatlerden kaçmadı. Hal böyle olunca; "boşanacaklar" iddiaları da güçlendi. Peki; Sıla ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani'den açıklama geldi!

SILA VE HAZER AMANİ BOŞANIYOR MU? İŞTE İLK AÇIKLAMA!

Ünlü şarkıcı Sıla'nın menajeri ile ünlü şef Hazer Amani boşanacakları yönündeki iddialara açıklık getirdi.

İşte son dakika haberinden detaylar!