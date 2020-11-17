Magazin camiası bu son dakika haberini konuşuyor... Ünlü şarkıcı Sıla ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani’den açıklama geldi!

Son dakika haberi…Hazer Amani ve Sıla çiftinin bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddia edilmiş ve boşanacakları gündeme gelmişti. Son olarak yeni yaşını kutlayan ünlü şefe arkadaşları sosyal medyadan iyi dileklerde bulunmuştu. Ünlü şarkıcının eşinin doğum gününü kutlamaması da dikkatlerden kaçmadı. Hal böyle olunca; "boşanacaklar" iddiaları da güçlendi. Peki; Sıla ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Sıla ve Hazer Amani'den açıklama geldi!
Ünlü şarkıcı Sıla'nın menajeri ile ünlü şef Hazer Amani boşanacakları yönündeki iddialara açıklık getirdi.
İşte son dakika haberinden detaylar!
Hürriyet'in haberine göre; ünlü şarkıcının eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu'yla görüşmesi "boşanacaklar" dedikodularına neden oldu.
Ünlü şef, ayrılık iddialarını kabul etmeyerek "Bugün doğum günüm. Bunlar çok saçma" açıklamasını yaptı.
Sıla'nın menajeri Serkan Güney ise çiftin evlerini ayırmadıklarını söyledi: "Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok."
Hazer Amani ve Sıla'nın bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddia edildi. Dün yeni yaşını kutlayan Hazer Amani'ye arkadaşları sosyal medyadan iyi dileklerde bulundu.
Amani'nin doğum gününü eşi Sıla'nın kutlamaması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de arkadaş gurubuyla buluşan Sıla geceye yalnız katıldı. Hazer Amani'nin eşinin yanında olmaması 'aralarında kriz mi var' sorusunu akıllara getirmişti.