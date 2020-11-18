13 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı

Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. 13 yıllık sır perdesi çözüldü. Gizemli bir şekilde yıllar önce ortadan kaybolan Ayşen Çömek'i kısa süre içinde bulan Esra Erol, baba Ramazan Çömek'i kızına, 3 kardeşi ise annesine kavuşturmak için harekete geçti. Hayat hikayesi ise izleyenleri derinden etkiledi.