13 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı

Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. 13 yıllık sır perdesi çözüldü. Gizemli bir şekilde yıllar önce ortadan kaybolan Ayşen Çömek'i kısa süre içinde bulan Esra Erol, baba Ramazan Çömek'i kızına, 3 kardeşi ise annesine kavuşturmak için harekete geçti. Hayat hikayesi ise izleyenleri derinden etkiledi.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşan Ayşen Çömek, 2008 yılında 3 çocuğunu ve ailesini terk ederek ortadan kayboldu. Ailesi 13 yıldır onu arıyordu. Yıllar önce çarşıya gidiyorum diyerek evden çıkan kızının başına ne geldiğini öğrenmek isteyen baba Ramazan Çömek ve torunu Cansu Sirel, Esra Erol'a başvurarak yardım istedi.
Esra Erol, 13 yıllık sır perdesini yalnızca bir günde araladı ve Ayşen Çömek'i buldu. Yıllardır 3 torununa kol kanat geren dede Ramazan Çömek hayat hikayesi ile herkesi derinden etkiledi.
AYŞEN ÇÖMEK BULUNDU
13 yıldır kayıp olan Ayşen Çömek canlı yayına bağlanarak "4 yıl önce aradığımda, senin gibi kızımız yok dediler. Beni artık rahat bıraksınlar" dedi. Öte yandan Cansu Çömek annesi Ayşen'in fotoğrafını ise ilk kez Esra Erol'da gördü.