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13 yıllık sır perdesi 'da aralandı

Hafta içi her gün saat 16.20’de ekranlarında yayınlanan ’da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. 13 yıllık sır perdesi çözüldü. Gizemli bir şekilde yıllar önce ortadan kaybolan ’i kısa süre içinde bulan Esra Erol, baba ’i kızına, 3 kardeşi ise annesine kavuşturmak için harekete geçti. Hayat hikayesi ise izleyenleri derinden etkiledi.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 20:52 Son Güncelleme: 18.11.2020 20:54 ABONE OL
13 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı

Hafta içi her gün saat 16.20'de ekranlarında yayınlanan 'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. 13 yıllık sır perdesi çözüldü. Gizemli bir şekilde yıllar önce ortadan kaybolan 'i kısa süre içinde bulan Esra Erol, baba 'i kızına, 3 kardeşi ise annesine kavuşturmak için harekete geçti. Hayat hikayesi ise izleyenleri derinden etkiledi.

13 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşan , 2008 yılında 3 çocuğunu ve ailesini terk ederek ortadan kayboldu. Ailesi 13 yıldır onu arıyordu. Yıllar önce çarşıya gidiyorum diyerek evden çıkan kızının başına ne geldiğini öğrenmek isteyen baba ve torunu Cansu Sirel, 'a başvurarak yardım istedi.

13 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı

, 13 yıllık sır perdesini yalnızca bir günde araladı ve 'i buldu. Yıllardır 3 torununa kol kanat geren dede hayat hikayesi ile herkesi derinden etkiledi.

13 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı

AYŞEN ÇÖMEK BULUNDU

13 yıldır kayıp olan canlı yayına bağlanarak "4 yıl önce aradığımda, senin gibi kızımız yok dediler. Beni artık rahat bıraksınlar" dedi. Öte yandan Cansu Çömek annesi Ayşen'in fotoğrafını ise ilk kez 'da gördü.

13 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı

13 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı | Video

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13 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı
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