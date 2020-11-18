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ile sevgilisi masasına oturuyor

ile sevgilisi sürpriz bir kararla masasına oturuyor. İkilinin apar topar evlilik planı yapmasının sebebi; Ezgi Mola’nın hamile olması

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı nikah masasına oturuyor

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Ezgi Mola ile 1.5 yıldır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı cephesinde sıcak bir gelişme yaşanıyor. İkiliye yakın kaynakların aktardığına göre Ezgi Mola hamile... Çift bu yüzden yıldırım nikahıyla evlen+++me kararı aldı. Ancak Mola'nın rol aldığı dizi devam ettiği için uygun anı kolluyorlar.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
37 yaşındaki Ezgi Mola'nın uzun süredir annelik hayali kurduğu ve aldığı bebek haberiyle sevince boğulduğu öğrenildi. Haber, Mustafa Aksakallı'yı da çok heyecanlandırdı. Çeşme'de işletmecilik yapan Aksakallı'nın düğün hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

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Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı nikah masasına oturuyor
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