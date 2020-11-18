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Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey, 'u işte böyle kurtardı

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman’ın heyecanla izlenen 34’üncü bölümde, aldığı istihbaratla namlı bir Türk beyinin kızının Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenen Osman bey, Alpleri ile birlikte hatunu kurtarmak üzere harekete geçmesi izleyenleri ekranlara kilitledi.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 23:42 Son Güncelleme: 18.11.2020 23:46 ABONE OL
Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey, Targun Hatun'u işte böyle kurtardı

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 34'üncü bölümde, aldığı istihbaratla namlı bir Türk beyinin kızının Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenen Osman bey, Alpleri ile birlikte hatunu kurtarmak üzere harekete geçmesi izleyenleri ekranlara kilitledi.

Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey, Targun Hatun'u işte böyle kurtardı

'Bizans askerleri tarafından İnegöl'e götürülen esir hatunun bulunduğu muhafız birliğinin karşısına dikilerek "Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'im. O kızı serbest bırakın" sözleriyle meydan okuyan

Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey, Targun Hatun'u işte böyle kurtardı

Osman Bey, alpleri Boran ve Göktuğ'un desteğiyle 'u () özgürlüğüne kavuşturdu.

Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey, Targun Hatun'u işte böyle kurtardı

serbest kalır kalmaz Bizans askerleriyle savaşmaya başlarken, Osman Bey hatunun kılıç dövüşündeki maharetini "Maşallah!

Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey, Targun Hatun'u işte böyle kurtardı

Kılıcın keskinmiş bey kızı" sözleriyle övdü.

Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey, Targun Hatun'u işte böyle kurtardı

Osman Bey, Targun Hatun'u böyle kurtardı - Kuruluş Osman 34. Bölüm izle

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Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey, Targun Hatun'u işte böyle kurtardı
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