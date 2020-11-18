Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey, Targun Hatun'u işte böyle kurtardı

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 34'üncü bölümde, aldığı istihbaratla namlı bir Türk beyinin kızının Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenen Osman bey, Alpleri ile birlikte hatunu kurtarmak üzere harekete geçmesi izleyenleri ekranlara kilitledi.