Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey, Targun Hatun'u işte böyle kurtardı

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 34'üncü bölümde, aldığı istihbaratla namlı bir Türk beyinin kızının Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenen Osman bey, Alpleri ile birlikte hatunu kurtarmak üzere harekete geçmesi izleyenleri ekranlara kilitledi.
'Bizans askerleri tarafından İnegöl'e götürülen esir hatunun bulunduğu muhafız birliğinin karşısına dikilerek "Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'im. O kızı serbest bırakın" sözleriyle meydan okuyan
Osman Bey, alpleri Boran ve Göktuğ'un desteğiyle Targun Hatun'u (Zeynep Tuğçe Bayat) özgürlüğüne kavuşturdu.
Targun Hatun serbest kalır kalmaz Bizans askerleriyle savaşmaya başlarken, Osman Bey hatunun kılıç dövüşündeki maharetini "Maşallah!
Kılıcın keskinmiş bey kızı" sözleriyle övdü.