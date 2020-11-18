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Oyuncu babasının cenazesine neden katılmadı? Burak Deniz'in açıklaması şoke etti! Burak Deniz "Zaman problemi oldu..."

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından geçtiğimiz Cuma günü babası 'i kaybetmişti. Kalp krizi sonucu hayata vedan eden babası Teoman Deniz'in cenazesine katılmayan Burak Deniz hakkında çıkan "Babası ile arası açık mı?" haberlerine açıklık getirdi. Spor salonundan çıkarken ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burak Deniz babasının 'teki cenazesine katılamama sebebini açıkladı. İşte Teoman Deniz'in cenazesine gidememe sebebi...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:00 Son Güncelleme: 18.11.2020 15:52 ABONE OL
Oyuncu Burak Deniz babasının cenazesine neden katılmadı? Burak Deniz'in cenaze açıklaması şoke etti! Burak Deniz Zaman problemi oldu...

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından geçtiğimiz Cuma günü babası 'i kaybetmişti. Kalp krizi sonucu hayata vedan eden babası Teoman Deniz'in cenazesine katılmayan Burak Deniz hakkında çıkan "Babası ile arası açık mı?" haberlerine açıklık getirdi.

Oyuncu Burak Deniz babasının cenazesine neden katılmadı? Burak Deniz'in cenaze açıklaması şoke etti! Burak Deniz Zaman problemi oldu...

, Nişantaşı'ndaki bir spor salonunda form tutarken objektiflere takıldı.

Oyuncu Burak Deniz babasının cenazesine neden katılmadı? Burak Deniz'in cenaze açıklaması şoke etti! Burak Deniz Zaman problemi oldu...

Spor salonundan çıkarken ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan babasının 'teki cenazesine katılamama sebebini açıkladı.

Oyuncu Burak Deniz babasının cenazesine neden katılmadı? Burak Deniz'in cenaze açıklaması şoke etti! Burak Deniz Zaman problemi oldu...

'te yapılan törenine babasına küs olduğu için katılmadığı iddia edilen ünlü oyuncu, "Sadece zaman problemi oldu, cenazeye yetişemedim. Sonrasında vedalaştık. Yazıldığı gibi babamla aramda bir problemim yoktu" diye konuştu.

Oyuncu Burak Deniz babasının cenazesine neden katılmadı? Burak Deniz'in cenaze açıklaması şoke etti! Burak Deniz Zaman problemi oldu...

HAYATIN AKIŞINA GÖRE İLERLEMELİYİZ

pandemi döneminde set ortamlarını güvenli bulup bulmadığı sorusuna ise "Olabildiğince önlemler alınıyor. Setlerdeki önlemlere güvenmek zorundayız, her iş kolu gibi bu sektörün de böyle ilerlemesi gerekiyor. O yüzden hayatın akışına göre ilerlemeliyiz" cevabını verdi.

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Oyuncu Burak Deniz babasının cenazesine neden katılmadı? Burak Deniz'in cenaze açıklaması şoke etti! Burak Deniz "Zaman problemi oldu..."
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