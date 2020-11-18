Oyuncu Burak Deniz babasının cenazesine neden katılmadı? Burak Deniz'in cenaze açıklaması şoke etti! Burak Deniz "Zaman problemi oldu..."

HAYATIN AKIŞINA GÖRE İLERLEMELİYİZ



Burak Deniz pandemi döneminde set ortamlarını güvenli bulup bulmadığı sorusuna ise "Olabildiğince önlemler alınıyor. Setlerdeki önlemlere güvenmek zorundayız, her iş kolu gibi bu sektörün de böyle ilerlemesi gerekiyor. O yüzden hayatın akışına göre ilerlemeliyiz" cevabını verdi.