Oyuncu Burak Deniz babasının cenazesine neden katılmadı? Burak Deniz'in cenaze açıklaması şoke etti! Burak Deniz "Zaman problemi oldu..."

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burak Deniz geçtiğimiz Cuma günü babası Teoman Deniz'i kaybetmişti. Kalp krizi sonucu hayata vedan eden babası Teoman Deniz'in cenazesine katılmayan Burak Deniz hakkında çıkan "Babası ile arası açık mı?" haberlerine açıklık getirdi.
Spor salonundan çıkarken ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burak Deniz babasının İzmit'teki cenazesine katılamama sebebini açıkladı.
HAYATIN AKIŞINA GÖRE İLERLEMELİYİZ
Burak Deniz pandemi döneminde set ortamlarını güvenli bulup bulmadığı sorusuna ise "Olabildiğince önlemler alınıyor. Setlerdeki önlemlere güvenmek zorundayız, her iş kolu gibi bu sektörün de böyle ilerlemesi gerekiyor. O yüzden hayatın akışına göre ilerlemeliyiz" cevabını verdi.