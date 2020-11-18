Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile meydan okudu!

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haberi: 'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile meydan okudu!

, kendisinden 20 yaş küçük ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Ancak Kuzey adında bir oğulları olan 'ın arasında sular durulmadı. Özcan Deniz ihtarname çekip eski eşinin oğlu Kuzey ile yaşadığı evi boşaltmasını ve anahtarı teslim etmesini istedi. Çekilen ihtarnameye rağmen Feyza Aktan, evden ayrılmadı. Bunun üzerine Özcan Deniz, eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Feyza Aktan'ın kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Özcan Deniz'in şikayeti sonrasında soruşturma başlatıldı. Feyza Aktan'ın "Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim yazılıdır. Zaten karşı tarafça hazırlatılıp önüme konulan boşanma protokolünü talebim olmadan imzaladım" sözleriyle yanıt verdiği olay sonrası Özcan Deniz hesabından zehir zemberek bir paylaşımda bulundu. 'in fotoğrafı ile yaptığı paylaşım magazin gündemine olarak düştü. İşte Kuzey'e seslendiği o paylaşım...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:50 Son Güncelleme: 18.11.2020 11:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile paylaştı Seni enkaza çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğim

, kendisinden 20 yaş küçük ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Ancak Kuzey adında bir oğulları olan 'ın arasında sular durulmadı. Özcan Deniz ihtarname çekip eski eşinin oğlu Kuzey ile yaşadığı evi boşaltmasını ve anahtarı teslim etmesini istedi. Çekilen ihtarnameye rağmen Feyza Aktan, evden ayrılmadı. Bunun üzerine Özcan Deniz, eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile paylaştı Seni enkaza çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğim

'ın kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren 'in şikayeti sonrasında soruşturma başlatıldı.

Feyza Aktan'ın "Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır." sözleriyle yanıt verdiği olay sonrası Özcan Deniz hesabından zehir zemberek bir paylaşımda bulundu.

Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile paylaştı Seni enkaza çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğim

'in oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile yaptığı paylaşım magazin gündemine olarak düştü. İşte 'e seslendiği o paylaşım...

Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile paylaştı Seni enkaza çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğim

Oğlu Kuzey'in bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, gönderisine şu notu düştü:

Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol... Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için... Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli.

Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile paylaştı Seni enkaza çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğim

Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim... Bana 'Babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam... Allah biliyor ya birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, gerisi zor ama kolay oğlum. Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban. Seni çok seviyorum oğlum.

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Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile meydan okudu!
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