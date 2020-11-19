Deniz Akkaya sahtekarların maskesini düşürdü

Ünlü manken Deniz Akkaya'ya bir takipçisi "Deniz Hanım ben iki hafta önce bir modellik yarışması mülakatına girdim. Bir kanalda yayınlanacağı ve jüride sizin olduğunuz söylendi. Ben de teyit etmek istedim. Doğrusu nedir, bizleri aydınlatırsanız çok memnun oluruz" diye bir mesaj attı.



'İSMİMİZ KULLANILIYOR'

Akkaya mesajı görünce şoke oldu; böyle bir projeden kendisinin bile haberi yoktu. Bu mesajı takipçileriyle de paylaşan Akkaya, "Lütfen çok dikkat... Ortamda ismimiz kullanılarak iyi niyetle gencecik insanların hayalleri ile oynanmaktadır. İtibar etmeyiniz" diyerek uyarıda bulundu.