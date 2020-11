Eski eşi Feyza Aktan'ın oğlu ile yaşadığı evi gasp ettiğini söyleyen Özcan Deniz'e tepki yağıyor! "Asıl zalim sensin Özcan Deniz"

ÇİRKİN BİR HAREKET



Gayet açık ve net… Aktan, "Boşanma protokolünde bu evde oturabileceğim yazılıdır" diyor. Ortada ne gasp var, ne usulsüzlük. Deniz, boşanma protokolünde verdiği evi şimdi geri almanın peşine düşüyor. Sanırsın bu ibare küçük yazılıydı veya protokolü hazırlayanlar da Özcan Deniz'in hukuk ekibi değildi… Nereden baksanız çirkin bir hareket. Özcan Deniz, belki 'Pişmanlıkla nasıl bunu yaptım?' diye düşünür derken o da ne! Deniz eski eşine zehir zemberek açıklamalarda bulunuyor oğlu Kuzey'e yazdığı mektup üzerinden: "Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol... Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için... Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli. Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim... Bana 'Babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'Hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam olacağım...'