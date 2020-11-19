Haberler Günaydın Haberleri Eski eşi Feyza Aktan'ın oğlu ile yaşadığı evi gasp ettiğini söyleyen Özcan Deniz'e tepki yağıyor! "Asıl zalim sensin Özcan Deniz"

Eski eşi 'ın oğlu ile yaşadığı evi gasp ettiğini söyleyen 'e tepki yağıyor! "Asıl zalim sensin Özcan Deniz"

, protokolünde verdiği evi şimdi geri almanın peşine düştü. Özcan Deniz geçtiğimiz yıl boşandığı 'ın Sarıyer'de kendisine ait evi gasp ettiğini ve boşaltmadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Feyza Aktan'ın "Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim yazılıdır. Zaten karşı tarafça hazırlatılıp önüme konulan boşanma protokolünü talebim olmadan imzaladım" sözleriyle yanıt verdiği olay sonrası Özcan Deniz sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşımda bulundu. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın arasındaki iplerin gerildiği olay sonrası şarkıcıya tepki yağdı. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan'da ikili arasındaki çekişmeyi köşesine taşıdı.

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 19.11.2020 06:37 Son Güncelleme: 19.11.2020 09:25 ABONE OL
Eski eşi Feyza Aktan'ın oğlu ile yaşadığı evi gasp ettiğini söyleyen Özcan Deniz'e tepki yağıyor! Asıl zalim sensin Özcan Deniz

geçtiğimiz yıl boşandığı 'ın Sarıyer'de kendisine ait evi gasp ettiğini ve boşaltmadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiğini belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

Eski eşi Feyza Aktan'ın oğlu ile yaşadığı evi gasp ettiğini söyleyen Özcan Deniz'e tepki yağıyor! Asıl zalim sensin Özcan Deniz

Sonrasında , " kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak önüme konulan boşanma protokolünü olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul gibi hiçbir talebim olmamıştır" açıklamasında bulundu.

Eski eşi Feyza Aktan'ın oğlu ile yaşadığı evi gasp ettiğini söyleyen Özcan Deniz'e tepki yağıyor! Asıl zalim sensin Özcan Deniz

ÇİRKİN BİR HAREKET

Gayet açık ve net… Aktan, " protokolünde bu evde oturabileceğim yazılıdır" diyor. Ortada ne gasp var, ne usulsüzlük. Deniz, boşanma protokolünde verdiği evi şimdi geri almanın peşine düşüyor. Sanırsın bu ibare küçük yazılıydı veya protokolü hazırlayanlar da 'in hukuk ekibi değildi… Nereden baksanız çirkin bir hareket. Özcan Deniz, belki 'Pişmanlıkla nasıl bunu yaptım?' diye düşünür derken o da ne! Deniz eski eşine zehir zemberek açıklamalarda bulunuyor oğlu Kuzey'e yazdığı mektup üzerinden: "Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol... Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için... Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli. Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim... Bana 'Babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'Hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam olacağım...'

Eski eşi Feyza Aktan'ın oğlu ile yaşadığı evi gasp ettiğini söyleyen Özcan Deniz'e tepki yağıyor! Asıl zalim sensin Özcan Deniz

FİLM Mİ ÇEKİYORSUN?

Yahu ne oluyor; ne zalimi, ne el kesen camı, ne keskini, ne taş koyması, ne mutlu olma hakkına tecavüzü… ne oluyor? Yeni bir sinema filmi çekeceksin de onun senaryosunu yazarken kendini içine çok mu kaptırdın? Çocuğunun annesini, çocuğunla birlikte yaşadığı evden çıkartmaya çalışan, asıl zalim olan sensin! Sarıyer'deki evin bahçesinde petrol mü bulundu da protokolle verdiğin ev üzerinden bu kadar yangın yapıyorsun?

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Eski eşi Feyza Aktan'ın oğlu ile yaşadığı evi gasp ettiğini söyleyen Özcan Deniz'e tepki yağıyor! "Asıl zalim sensin Özcan Deniz"
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