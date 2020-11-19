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’nın yıldızı ’den ortalığı karıştıracak ! ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’

dizisiyle ünlenen Songül Ülkü, öyle açıklamalar yaptı ki gündemine gibi düştü. Ekranlardan uzak bir yaşam süren , açıklamalarıyla herkesi . Songül Ülkü ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Ülkü açıklamasında “Özcan Deniz bana aşıktı. Bence benim çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz’e gönderdiler. Özcan Deniz’e sormak lazım” dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 15:48 Son Güncelleme: 19.11.2020 15:55 ABONE OL
Perihan Abla’nın yıldızı Songül Ülkü’den ortalığı karıştıracak iddia! ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’

Bir dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Songül Ülkü yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Ülkü çıplak fotoğraflarının 'e gönderildiğini etti.

Perihan Abla’nın yıldızı Songül Ülkü’den ortalığı karıştıracak iddia! ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’

Bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından , 'ye konuk olarak katıldı. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Songül Ülkü, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Perihan Abla’nın yıldızı Songül Ülkü’den ortalığı karıştıracak iddia! ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’

"" dizisiyle ünlenen Songül Ülkü, öyle açıklamalar yaptı ki gündeminde etkisi yarattı. Songül Ülkü, canlı yayında Marmarisli bir iş insanının kendisine tecavüz ettiğini etti.

Perihan Abla’nın yıldızı Songül Ülkü’den ortalığı karıştıracak iddia! ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’

Songül Ülkü'nün bir diğer iddiası da ilginçti. Ülkü açıklamasında "Özcan Deniz bana aşıktı.

Perihan Abla’nın yıldızı Songül Ülkü’den ortalığı karıştıracak iddia! ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’

Bence benim çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e gönderdiler. Özcan Deniz'e sormak lazım" dedi.

Perihan Abla’nın yıldızı Songül Ülkü’den ortalığı karıştıracak iddia! ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’

Survivor Evrim'in de konuk olduğu programda şoke eden anlar yaşandı.

Perihan Abla’nın yıldızı Songül Ülkü’den ortalığı karıştıracak iddia! ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’

Evrim'in ardı arkası kesilmeyen konuşmaları sırasında Ülkü'nün"Bir dakika sevgili çocuğum" tepkisi de dikkatlerden kaçmadı.

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Perihan Abla’nın yıldızı Songül Ülkü’den ortalığı karıştıracak iddia! ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’
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