Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'den son dakika boşanma açıklaması! Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'nin mutlulukları kısa sürdü...

Şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla ile Ocak 2020'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Şarkıcı Sıla ile şef Hazar Amani'nin mutlulukları kısa sürdü.
Ünlü çiftin boşanma haberini doğrulayan açıklamaları magazin gündemine son dakika olarak düştü. Sıla'nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye çıkması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
Son olarak evi terk ettiği konuşulan Sıla Gençoğlu eşi Hazer Amani ile ortak basın açıklamasında bulundu. İşte evliliklerinde sorunlar yaşadıkları konuşulan Sıla ve Hazer Amani'nin boşanma açıklaması...
11 ay önce evlenen Sıla ve Hazer Amani'den boşanma açıklaması: "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir."
Ortaya atılan iddiaya göre Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.Haklarında boşanma haberleri çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silmeyerek herhangi bir açıklamada yapmadı.