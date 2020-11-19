Haberler Günaydın Haberleri Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'den son dakika boşanma açıklaması! Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'nin mutlulukları kısa sürdü...

Şarkıcı Sıla ve 'den açıklaması! Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'nin mutlulukları kısa sürdü...

Şef ile şarkıcı Sıla ile Ocak 2020'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Şarkıcı Sıla ile şef Hazar Amani'nin mutlulukları kısa sürdü. Ünlü çiftin haberini doğrulayan açıklamaları magazin gündemine olarak düştü. Sıla'nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye çıkması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Son olarak evi terkettiği konuşulan eşi Hazer Amani ile ortak basın açıklamasında bulundu. İşte evliliklerinde sorunlar yaşadıkları konuşulan Sıla ve Hazer Amani'nin ...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:25 Son Güncelleme: 19.11.2020 11:47 ABONE OL
Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'den son dakika boşanma açıklaması! Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'nin mutlulukları kısa sürdü...

Şef ile şarkıcı Sıla ile Ocak 2020'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Şarkıcı Sıla ile şef Hazar Amani'nin mutlulukları kısa sürdü.

Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'den son dakika boşanma açıklaması! Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'nin mutlulukları kısa sürdü...

Ünlü çiftin haberini doğrulayan açıklamaları magazin gündemine olarak düştü. Sıla'nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye çıkması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'den son dakika boşanma açıklaması! Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'nin mutlulukları kısa sürdü...

Son olarak evi terk ettiği konuşulan eşi ile ortak basın açıklamasında bulundu. İşte evliliklerinde sorunlar yaşadıkları konuşulan Sıla ve Hazer Amani'nin açıklaması...

Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'den son dakika boşanma açıklaması! Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'nin mutlulukları kısa sürdü...

11 ay önce evlenen Sıla ve 'den açıklaması: "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir."

Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'den son dakika boşanma açıklaması! Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'nin mutlulukları kısa sürdü...

Ortaya atılan iddiaya göre Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.Haklarında haberleri çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silmeyerek herhangi bir açıklamada yapmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'den son dakika boşanma açıklaması! Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'nin mutlulukları kısa sürdü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA