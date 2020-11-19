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haberi: Ünlü müzisyen gözünden vuruldu! İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da yaşandı. haberine göre müzisyen , Kurtuluş'taki evinin penceresinde magandaların hedefi oldu. Sağ gözüne isabet eden mermi nedeniyle kör olan ünlü müzisyenin gözüne protez takıldı. Şahan Dinç, son olarak Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri'nde de Ahmet Selçuk İlkan'a eşlik etmişti. ile de sahneye çıkan talihsiz sanatçının yaşadıklarını menajeri anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:53 Son Güncelleme: 19.11.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü müzisyen gözünden vuruldu! İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

Son dakika haberine göre daha önce Aleyna Tilki ile de aynı sahneyi paylaşan müzisyen Şahan Dinç, pompalı tüfekle gözünden vuruldu. İstanbul'un Kurtuluş semtinde yaşanan kan donduran olayda sokakta yaşanan kavgayı izlemek için cama çıkan Şahan Dinç, patlayan silahın hedefi oldu. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar gözüne gelen gelen talihsiz müzisyen kör oldu. Şahan Dinç'ın gözüne protez takıldı. Şahan Dinç kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: ÜNLÜ MÜZİSYON ŞAHAN DİNÇ GÖZÜNDEN VURULDU! MAGANDA DEHŞETİ...

Şair Ahmet Selçuk İlkan'a geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri'nde de eşlik eden müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş'ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi oldu.

Menajeri Harun Akbulut, "Şahan Dinç, iki gün önce Kurtuluş'taki evinin önünde çıkan silahlı kavgayı duyunca evinin penceresinden bakıyor ve o anda pompalı tüfekten çıkan saçmalar arkadaşımızın yüzüne isabet ediyor.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan Şahan, sağ gözünü kaybetti ve gözüne protez takıldı. Yüzünde ve vücudundaki saçma parçaları çıkartılmış ama gözünün içindeki üç parça riskli olduğu için alınmamış. Pandemi süreci olduğu için hastane, evde olmasının daha sağlıklı olacağını söylemiş. Kendisi bugün çıktı ve evde bitkin, ağrılı yatıyor" dedi.

Hürriyet'in haberine göre silahlı kavga ile ilgili adli işlemleri de başlatacağı öğrenildi.

GÖZÜNDEN VURULAN ŞAHAN DİNÇ KİMDİR?

Aslen Edirneli olan Şahan Dinç, 10 yıldır İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Yıllardır ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın vokalliğini yapan Şahan Dinç, uzun süredir müzik piyasasında olan bir isim. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan ve şarkı sözleri yazan Şahan Dinç, ilk müzik hayatına bağlama çalarak başladı. İlk müzik grubunu lisede Edirne Ticaret Meslek Lisesi'nde kurdu. Ardından üniversite yıllarında da müzik grubu çalışmalarını sürdürdü.

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Son dakika haberi: Ünlü müzisyen gözünden vuruldu! İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti
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