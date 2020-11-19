Son dakika haberi: Ünlü müzisyen gözünden vuruldu! İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

Son dakika haberine göre daha önce Aleyna Tilki ile de aynı sahneyi paylaşan müzisyen Şahan Dinç, pompalı tüfekle gözünden vuruldu. İstanbul'un Kurtuluş semtinde yaşanan kan donduran olayda sokakta yaşanan kavgayı izlemek için cama çıkan Şahan Dinç, patlayan silahın hedefi oldu. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar gözüne gelen gelen talihsiz müzisyen kör oldu. Şahan Dinç'ın gözüne protez takıldı. Şahan Dinç kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte tüm detayları...
Şair Ahmet Selçuk İlkan'a geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri'nde de eşlik eden müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş'ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi oldu.
Menajeri Harun Akbulut, "Şahan Dinç, iki gün önce Kurtuluş'taki evinin önünde çıkan silahlı kavgayı duyunca evinin penceresinden bakıyor ve o anda pompalı tüfekten çıkan saçmalar arkadaşımızın yüzüne isabet ediyor.
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan Şahan, sağ gözünü kaybetti ve gözüne protez takıldı. Yüzünde ve vücudundaki saçma parçaları çıkartılmış ama gözünün içindeki üç parça riskli olduğu için alınmamış. Pandemi süreci olduğu için hastane, evde olmasının daha sağlıklı olacağını söylemiş. Kendisi bugün çıktı ve evde bitkin, ağrılı yatıyor" dedi.
Hürriyet'in haberine göre silahlı kavga ile ilgili adli işlemleri de başlatacağı öğrenildi.
GÖZÜNDEN VURULAN ŞAHAN DİNÇ KİMDİR?
Aslen Edirneli olan Şahan Dinç, 10 yıldır İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Yıllardır ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın vokalliğini yapan Şahan Dinç, uzun süredir müzik piyasasında olan bir isim. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan ve şarkı sözleri yazan Şahan Dinç, ilk müzik hayatına bağlama çalarak başladı. İlk müzik grubunu lisede Edirne Ticaret Meslek Lisesi'nde kurdu. Ardından üniversite yıllarında da müzik grubu çalışmalarını sürdürdü.