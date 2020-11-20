13 yaşındaki çocuk Esra Erol’da bulundu

Ardahan'da geçtiğimiz cuma günü annesi ile bir tartışma üzerine babasının evine giden ve bir daha geri gelmeyen 13 yaşındaki Yaren Gültekin ve eski eşinin 18 yaşındaki üvey kızı Özlem Usanmaz her yerde aranıyordu. Kayıp kızları sokak sokak arayan aile kızlarıyla ilgili hiçbir ize rastlayamayınca soluğu Esra Erol'da aldı.