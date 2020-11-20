13 yaşındaki çocuk Esra Erol’da bulundu

Ardahan'da geçtiğimiz cuma günü annesi ile bir tartışma üzerine babasının evine giden ve bir daha geri gelmeyen 13 yaşındaki Yaren Gültekin ve eski eşinin 18 yaşındaki üvey kızı Özlem Usanmaz her yerde aranıyordu. Kayıp kızları sokak sokak arayan aile kızlarıyla ilgili hiçbir ize rastlayamayınca soluğu Esra Erol'da aldı.
Eşiyle yıllar önce ayrılan ve çocuklarının velayetini alan anne Gültekin, kafe işleterek geçimini sağladığını ve kızının hayatından endişe ettiğini dile getirdi. Dünkü yayından sonra ise aileye müjdeli haber geldi. 8 gündür kayıp olan 13 ve 18 yaşlarındaki iki kız çocuğunu gelen ihbarlar üzerine Esra Erol kısa süre içinde ortaya çıkardı. 13 yaşındaki Yaren yurda yerleştirilirken 18 yaşındaki Özlem ise ailesine teslim edildi.
Kayıp kızlar Esra Erol'da bulundu! | Video