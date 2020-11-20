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itiraflarıyla olay yarattı! Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli "Annem beni başından atmak için...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan eski spiker özel hayatına dair itiraflarla yine olay yarattı. Özellikle ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan Defne Samyeli hüsrana uğradığı bu aşk yüzünden günlerce konuşulmuştu. Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, katıldığı ''la İpek Yolu' programında çok özel açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki Defne Samyeli "Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı." dedi. Annesi ile yaşadığı bir anısını da anlatan Defne Samyeli sosyal medyada gündem oldu. İşte Defne Samyeli'nin özel hayatı ile ilgili samimi itirafları...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 08:17 Son Güncelleme: 20.11.2020 08:40 ABONE OL
Defne Samyeli itiraflarıyla olay yarattı! Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli Annem beni başından atmak için...

Eski spiker özel hayatına dair itiraflarla yine olay yarattı. Özellikle ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan Defne Samyeli hüsrana uğradığı bu aşk yüzünden günlerce konuşulmuştu.

Defne Samyeli itiraflarıyla olay yarattı! Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli Annem beni başından atmak için...

Sunucu, oyuncu ve şarkıcı , katıldığı ''la İpek Yolu' programında çok özel açıklamalarda bulundu.

Defne Samyeli itiraflarıyla olay yarattı! Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli Annem beni başından atmak için...

Programda kızları Derin ve Deren Talu'yla ilişkisini şöyle anlattı: "İyi ki genç yaşta anne olmuşum. Aslında anne olmak tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı!

Defne Samyeli itiraflarıyla olay yarattı! Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli Annem beni başından atmak için...

Sırtımı yaslayabileceğim en büyük desteğim onlar. En yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana…"

Defne Samyeli itiraflarıyla olay yarattı! Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli Annem beni başından atmak için...

TRT'nin kendisi için apayrı güzellikte bir önem taşıdığını belirten Samyeli, TRT Radyo Sınavları'na girdiği dönemi şöyle anlattı:

Defne Samyeli itiraflarıyla olay yarattı! Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli Annem beni başından atmak için...

'ANNEM BENİ BAŞINDAN ATMAK İÇİN SINAVA GETİRDİ'

"Konservatuara girmek istiyordum, annem desteklemedi. Sonra sınavlar açılmış, TRT Radyo sınavları. O kadar çok istedim ve ağladım ki, beni başından atmak için sınava getirdi, çok istiyordum çünkü! 6-7 yaşındaydım. O yaşta 'Gündüzüm Seninle Gecem Seninle'yi söyledim, 'olmaz' dediler. 'Atatürk Ölmedi Yüreğimde Yaşıyor'u söyledim ve sınavı geçtim. Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum, haber sunarken de söylüyordum."

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Defne Samyeli itiraflarıyla olay yarattı! Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli "Annem beni başından atmak için...
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