Defne Samyeli itiraflarıyla olay yarattı! Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli "Annem beni başından atmak için...

'ANNEM BENİ BAŞINDAN ATMAK İÇİN SINAVA GETİRDİ'



"Konservatuara girmek istiyordum, annem desteklemedi. Sonra sınavlar açılmış, TRT Radyo sınavları. O kadar çok istedim ve ağladım ki, beni başından atmak için sınava getirdi, çok istiyordum çünkü! 6-7 yaşındaydım. O yaşta 'Gündüzüm Seninle Gecem Seninle'yi söyledim, 'olmaz' dediler. 'Atatürk Ölmedi Yüreğimde Yaşıyor'u söyledim ve sınavı geçtim. Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum, haber sunarken de söylüyordum."