Defne Samyeli itiraflarıyla olay yarattı! Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli "Annem beni başından atmak için...

Eski spiker Defne Samyeli özel hayatına dair itiraflarla yine olay yarattı. Özellikle Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan Defne Samyeli hüsrana uğradığı bu aşk yüzünden günlerce konuşulmuştu.
Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, katıldığı 'İpek Açar'la İpek Yolu' programında çok özel açıklamalarda bulundu.
Programda kızları Derin ve Deren Talu'yla ilişkisini şöyle anlattı: "İyi ki genç yaşta anne olmuşum. Aslında anne olmak tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı!
Sırtımı yaslayabileceğim en büyük desteğim onlar. En yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana…"
TRT'nin kendisi için apayrı güzellikte bir önem taşıdığını belirten Samyeli, TRT Radyo Sınavları'na girdiği dönemi şöyle anlattı:
'ANNEM BENİ BAŞINDAN ATMAK İÇİN SINAVA GETİRDİ'
"Konservatuara girmek istiyordum, annem desteklemedi. Sonra sınavlar açılmış, TRT Radyo sınavları. O kadar çok istedim ve ağladım ki, beni başından atmak için sınava getirdi, çok istiyordum çünkü! 6-7 yaşındaydım. O yaşta 'Gündüzüm Seninle Gecem Seninle'yi söyledim, 'olmaz' dediler. 'Atatürk Ölmedi Yüreğimde Yaşıyor'u söyledim ve sınavı geçtim. Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum, haber sunarken de söylüyordum."