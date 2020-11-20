İşte o yorumlardan bazıları:

"Kahveyi içmeniz tamam da, ağzınız niye yamuluyor?"

"Parayı çok buldunuz, ne yapacağınızı şaşırdınız."

"Bir Türk kahvesinin bu kadar ballandıra ballandıra reklamını yapamadın, capuccino da cappuccino."

"Üstüne biraz daha koyup çeyrek alırım."

*"Para bazen ağır gelir, taşıyamazsın."