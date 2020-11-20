Geçtiğimiz günlerde otelinin reklamını yaparken bir skandala imza atan Nusret yine gündemde.Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, Dubai'deki şubesini kontrole gitti.
Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giyen Nusret Gökçe'nin paylaştığı cappuccino videosu, Instagram'da 600 binin üzerinde izlendi. Altın tozlu İtalyan kahvesini 500 TL'ye satan Nusret için sosyal medyada yapılan bazı yorumlar dikkat çekti.
Nusret'in Dubai'deki 500 TL'lik altın tozlu kahve keyfi sosyal medayada olay oldu | Video
İşte o yorumlardan bazıları:
"Kahveyi içmeniz tamam da, ağzınız niye yamuluyor?"
"Parayı çok buldunuz, ne yapacağınızı şaşırdınız."
"Bir Türk kahvesinin bu kadar ballandıra ballandıra reklamını yapamadın, capuccino da cappuccino."
"Üstüne biraz daha koyup çeyrek alırım."
*"Para bazen ağır gelir, taşıyamazsın."