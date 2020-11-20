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Türkiye eski güzeli : Eski kaynanası ve kayınpederini ihbar etti

Eski kayınpederi ve kayınvalidesi ’i polise yakalatan ve kardeşleri ile Yüksel ailesi arasında tartışma yaşandı. Ailelerin karşılıklı açtıkları davada tarafların tehdit ve hakaret suçundan 4’er yıl hapis cezası alması istendi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 20.11.2020 ABONE OL
Türkiye eski güzeli Sinem Sülün: Eski kaynanası ve kayınpederini ihbar etti

Miss Model of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün ile eski eşi Mustafa Yüksel'in ailesi arasında sular durulmuyor. Sülün, yatak odasına böcek yerleştirdikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan eski kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel'i Etiler'de bir restoranda görünce ikiliyi polise yakalattı.

Sülün'ün yanında kız kardeşleri Gizem ve İrem de vardı. Taraflar arasında tartışma çıktı, iki aile birbirinden davacı oldu. Sülün ve Yüksel ailesi bireylerinin karşılıklı müşteki- şüpheli oldukları davada tarafların 4'er yıla kadar hapis cezası alması istendi. Taraflar İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

'HAPİSLERDE ÇÜRÜYECEKSİNİZ'
İddiaya göre Sülün ile kız kardeşleri; Mustafa Yüksel ile yeni eşi Tuba Yüksel ve baldızı Fatma Seda Söğütlü'ye ithafen "Adi yalancılar, daha size yapacaklarımız bitmedi, hapislerde çürüyeceksiniz, cezaevini boylayacaksınız" dedi. Karşılıklı şikayetler sonrası soruşturma başlatıldı. İddianamede; tarafların birbirine karşı tehdit ve hakaret suçunu işlediği yer aldı.

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Türkiye eski güzeli Sinem Sülün: Eski kaynanası ve kayınpederini ihbar etti
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