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Usta sanatçı hakkında çıkan " Öldü" haberlerine etti! hesabından sevenlerine seslendi!

Ünlü sanatçı 'in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı. Gazeteci eşi 'in hesabından sevenlerine seslenen Neşe Karaböcek, haberini ortaya atanlara etti. Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada " Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" dedi. Neşe Karaböcek’in hayranları da çıkan haberler karşısında sosyal medyadan gösterdi.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:35 Son Güncelleme: 20.11.2020 10:58 ABONE OL
Usta sanatçı Neşe Karaböcek hakkında çıkan Öldü haberlerine isyan etti! Sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi!

Ünlü sanatçı 'in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı. Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Neşe Karaböcek, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine etti.

Usta sanatçı Neşe Karaböcek hakkında çıkan Öldü haberlerine isyan etti! Sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi!

Gazeteci eşi 'in hesabından sevenlerine seslenen , haberini ortaya atanlara etti. Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada " Ne kadar çok sevenim olduğunu anladım. Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" dedi.

Usta sanatçı Neşe Karaböcek hakkında çıkan Öldü haberlerine isyan etti! Sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi!

NEŞE KARABÖCEK KİMDİR?

Asıl adı Neşecan Göktürk olan ve henüz 5 yaşında "Karaböcek" piyesinde oynarken İsmet İnönü'den, Karaböcek soyadını alan "Orta Şark'ın Altın Bülbülü" unvanlı sanatçı, babasının demiryollarındaki görevi nedeniyle 1947 yılında İstanbul'da doğdu. ilk evliliğini Elenor Plak'ın kurucusu, yapımcı ve müzisyen Atilla Alpsakarya ile yaptı. Bu evlilikten Alper adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi.

Usta sanatçı Neşe Karaböcek hakkında çıkan Öldü haberlerine isyan etti! Sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi!

Atilla Alpsakarya'nın 1974' te 'ten ayrılıp (12 Eylül 1975) baldızı Gülden Karaböcek'le evlenmesi uzun süre magazin basınını meşgul etti. Bu evlilik yüzünden Neşe ve Gülden Karaböcek kardeşlerin arası açıldı. Neşe Karaböcek 1975 tarihinde gazeteci ile evlendi. Bu evlilikten de Hasan adını verdiği bir oğlu daha oldu.

Hemen hemen her tür müziği denemiş ve sayısız 45'lik plak, LP ve kaset/CD doldurmuştur. Ayrıca 11 sinema filminin başrolünde oynamıştır. İlk büyük çıkışını 1968 yılında "Artık Sevmeyeceğim" adlı 45'liği ile yakalamış ve 90'lı yılların ortalarına kadar ismini zirvede tutmayı başarabilen sanatçılardan biri olmuştur.

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Usta sanatçı Neşe Karaböcek hakkında çıkan " Öldü" haberlerine isyan etti! Sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi!
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