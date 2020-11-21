Kutsi yeni aşkını dizi setinde buldu! Şarkıcı ve oyuncu Kutsi rol arkadaşının annesi ile...

7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan 6 ay önce ayrılan Kutsi, sürpriz bir aşka yelken açtı. 'Benim Adım Melek' adlı dizide Halil Şirhan karakterini canlandıran Kutsi, gönlünü aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesine kaptırdı.
Sibel Ülker'in, Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını paylaşması aşkı ortaya çıkardı.
Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Çıpa, "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum." demişti.
Feyza Çıpa, ihanet iddiaları hakkında ise, "Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Sebep aldatılma değil" şekline yanıt vermişti.