İzmir depremi sonrası paylaşımıyla gündem olmuştu! ‘Fenomen Doktor’ Berika Demir ilk kez açıkladı!

30 Ekimde meydana gelen İzmir depremi sonrası paylaştığı story nedeniyle linç yiyen Demir, "O 'story'den önceki 'story'lerim ne kadar üzüldüğüme, neler yapabileceğimize dair olan 'story'lerdi. Bir sonrakiler de öyle. Aradaki pijamalı 'story'm çekilmiş ve onun üzerinden bir linç döndü. Sosyal medyada benim kadar iyilik ve farkındalık oluşturmaya çalışan, başka insanları da düşünen çok insan yok açıkçası. Benim özellikle bu yönden linç yememin kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Sayfama gelen herkes 'Senin ne kadar iyi bir insan olduğun ortada. Özellikle seni duygusuz, umursamaz gibi göstermek için yapıldı' dedi. Herhangi bir Influencer'a yapılsa bu, düşüncesiz davranmış olabilirdi ama benim Instagram'da var olma sebebim iyiliğin ve farkındalığın artmasını sağlamak istemem. Bu yüzden paylaşım yapıyorum. Yamuğa kimse vurmaz. Ne kadar ok gibi doğru olursan tepene tepene vururlar" dedi.
Hem sosyal medya içeriği üretmeyi hem de bir doktor adayı olarak çalışmayı nasıl birlikte götürüyorsun? Zorlanıyor musun?
Biraz zor oluyor. Ama bir süre sonra beni takip eden öğrencilere bir sorumluluğum varmış gibi görmeye başladım bu durumu. Çünkü günde 100-150 öğrenci ve motivasyon sayfası beni paylaşmış oluyor, yerli yabancı. Önlüklü, okulda veya ders çalışırken çektiğim ve yayınladığım postlarımla çok motive oluyorlar. Bir süre sonra onlara sorumluluğum olarak gördüm bunu. Ne kadar zor olsa da sosyal medyamı canlı tutmaya çalışıyorum.
"İlişkinin içinde çok anaç oluyorum"
Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?
Ben çok anaç oluyorum. Yediği yemekten yola çıktığı saate kadar düşünürüm. Bir anne nasıl dikkat ederse öyle dikkat ederim. Karşımdakini belki sıkabilir ama diğer türlü rahat edemiyorum.
ŞİMDİ 'YOK ARTIK' DEDİĞİN BİRKAÇ DURUMU SORACAĞIM SANA
'Yok artık bu kadarı da pes' dediğin bir açıklama oldu mu son dönemde?
Trump'ın "Eğer Biden kazanırsa sarayı terk etmem" açıklaması.
'Yok artık sahiden mi' deyip inanamadığın bir durum oldu mu?
İzmir'e giden yardımların yağmalanması, satılması.
BU BÖLÜMDE 'NEYİ, NEYE, KİME' DİYE SORMAYACAĞIM. YALNIZCA 'NASIL' DİYE SORACAĞIM
Nasıl seviyorsun?
Bağımlılık gibi.
Nasıl davranıyorsun?
Şefkatli.
Nasıl özlüyorsun?
Deli gibi özlerim.
Nasıl merak edersin?
Çıldırırcasına.
Nasıl katlanırsın?
Susarak.
Her şey üstüne geldiğinde nasıl kaçarsın?
Uyurum ya da susarım.
"CEM YILMAZ'IN LİBİDOSU ÇOK DEĞİŞKEN"
O MU, BU MU?
Demet Akalın'la klavye yarışına girmek mi Şeyma Subaşı ile story savaşına girmek mi?
Şeyma Subaşı'nın sosyal medya kullanışını çok seviyorum. O çok eğlenceli olabilir. Ama Demet Akalın da çok zeki geliyor bana attığı tweetler söylediği sözlerle. Onunla söz düellosuna girmek daha çok zorlayacağı için beni Demet Akalın derim.
Mustafa Sandal'dan Aşka Yürek Gerek mi, Tarkan'dan Dön Bebeğim mi?
Dön Bebeğim.
Kafalar ile kışkırtma videosu çekmek mi, Enes Batur ile sualtında 24 saat yaşamak mı?
Kafalar'ı çok seviyorum. Arkadaşlarım da var aralarında. Onları çok sevdiğim için çok eğleneceğimi düşünüyorum. Kafalar ile kışkırtma videosu diyorum.
Danla Bilic makyajı mı, Ala Tokel makyajı mı?
Danla Bilic makyajı. Danla'nın daha özgün olduğunu ve birçok yolu onun açtığını düşünüyorum. Belli bir başarısı var. Onu hedef alarak YouTube kanalı açan var.
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde hakem olmak mı, yedek kulübesinde olmak mı?
Hiçbir zaman yedek olmayı istemem. Bir karar mercii mutlaka olmam lazım. Hakem olmak.
Aşkın sesi mi, mantığın sesi mi?
Aşkın sesi.
Serdar Ortaç'la mı müzik konuşmak, Reynmen'le mi müzik konuşmak?
Kesinlikle Serdar Ortaç. Yıllarını vermiş bu mesleğe. Çok isterim sohbet etmeyi.
Cem Yılmaz'ın mizahı mı libidosu mu?
Cem Yılmaz'ın libidosu çok değişken. Mizahı kesinlikle.
"Çapa Tıp'ı parayla mı kazanmış? diyorlar"
ŞİMDİ BERİKA DEMİR'İN EN'LERİNE GEÇMEK İSTİYORUM.
Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorum neydi?
"Bu Çapa Tıp Fakültesini parayla mı kazanmış?" yorumu çok güldürüyor.
Bugüne kadarki en kötü date anın nedir?
Çok yakışıklı biriyle oturmuştum. İki kelimeyi bir araya getirememişti. 'Nöbetim varmış' deyip kaçtım.
Seni en çok sinirlendiren şey nedir?
Verilen sözlerin tutulmaması.
En çok ne için para harcarsın?
Kitaplarım için.
Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi?
Yok. Üzmedim hiç
En güçlü ve en zayıf yönün nedir?
En zayıf yönüm çok duygusal olmam. Fakültenin ilk 3 yılı çok zorlandım bu yüzden. Hastanede ağlayan bir çocuk gördüğümde bayılmışlığım var. En güçlü yönüm de özverili ve sorumluluk sahibi olmam.
Haters'larına iletmek istediğin mesaj nedir?
Söneyim diye üflediniz ama ben aksine alev aldım!
Berika'nın bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı, sevenlerini şaşırtacak nesi var?
Yakında çok güzel bir kanalda sağlık programı sunuculuğu yapacağım.