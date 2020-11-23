İzmir depremi sonrası paylaşımıyla gündem olmuştu! ‘Fenomen Doktor’ Berika Demir ilk kez açıkladı!

Hem sosyal medya içeriği üretmeyi hem de bir doktor adayı olarak çalışmayı nasıl birlikte götürüyorsun? Zorlanıyor musun?

Biraz zor oluyor. Ama bir süre sonra beni takip eden öğrencilere bir sorumluluğum varmış gibi görmeye başladım bu durumu. Çünkü günde 100-150 öğrenci ve motivasyon sayfası beni paylaşmış oluyor, yerli yabancı. Önlüklü, okulda veya ders çalışırken çektiğim ve yayınladığım postlarımla çok motive oluyorlar. Bir süre sonra onlara sorumluluğum olarak gördüm bunu. Ne kadar zor olsa da sosyal medyamı canlı tutmaya çalışıyorum.

"İlişkinin içinde çok anaç oluyorum"

Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?

Ben çok anaç oluyorum. Yediği yemekten yola çıktığı saate kadar düşünürüm. Bir anne nasıl dikkat ederse öyle dikkat ederim. Karşımdakini belki sıkabilir ama diğer türlü rahat edemiyorum.