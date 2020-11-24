Derya Tuna'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e yeşil ışık! Derya Tuna İbo Show'a çiçek yollamıştı...

DERYA TUNA KİMDİR?

Derya Tuna, 17 Temmuz 1965 yılında doğdu. İbrahim Tatlıses ile tanışmadan önce Yenikapı'daki gazinolarda sahneye çıkan bir şarkıcıydı.

1983'te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştı. Bu ilişkisinden 'İdo' isimli bir oğlu oldu. İkili birlikte yaşamaya başladıktan sonra Derya Tuna'nın sahne hayatı da sona ermiştir. Derya Tuna, 1983 yılında Günah, 1985'de Yalnızım ve 1987 yılında Gülüm Benim isimli filmlerde İbrahim Tatlıses ile birlikte rol almıştır. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti beraberliklerinin 18'inci yılında yollarını 2001 de ayırdı. İbrahim Tatlıses'e karşı sahneye çıkmaya karar verdiği o yıllarda, transparan giyindiği için 14 Ekim 2002'de Hüseyin Bozan tarafından bacağından vurulmuştur.