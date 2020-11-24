Derya Tuna'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e yeşil ışık! Derya Tuna İbo Show'a çiçek yollamıştı...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun annesi eski oyuncu Derya Tuna'nın İbo Show sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Derya Tuna eski eşi İbrahim Tatlıses'in 9 yıl sonra yeniden ekranlara dönen programı İbo Show'a çiçek göndermişti.
Son olarak oğlu İdo Tatlıses'in nişan töreninde bir araya gelen eski aşıklar Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in arasındaki buzlar erimişti.
Derya Tuna kendisine yöneltilen İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olup olmayacağı sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.
TUNA'DAN ESPRİLİ YANIT
Derya Tuna, 9 sene sonra ekranlara geri dönen eski eşi İbrahim Tatlıses'in programına konuk olup olmayacağı sorulması üzerine ''Sesim güzel olsa gidip bir türkü söylerdim" diyerek esprili bir cevap verdi.
DERYA TUNA KİMDİR?
Derya Tuna, 17 Temmuz 1965 yılında doğdu. İbrahim Tatlıses ile tanışmadan önce Yenikapı'daki gazinolarda sahneye çıkan bir şarkıcıydı.
1983'te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştı. Bu ilişkisinden 'İdo' isimli bir oğlu oldu. İkili birlikte yaşamaya başladıktan sonra Derya Tuna'nın sahne hayatı da sona ermiştir. Derya Tuna, 1983 yılında Günah, 1985'de Yalnızım ve 1987 yılında Gülüm Benim isimli filmlerde İbrahim Tatlıses ile birlikte rol almıştır. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti beraberliklerinin 18'inci yılında yollarını 2001 de ayırdı. İbrahim Tatlıses'e karşı sahneye çıkmaya karar verdiği o yıllarda, transparan giyindiği için 14 Ekim 2002'de Hüseyin Bozan tarafından bacağından vurulmuştur.