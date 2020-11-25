Eğlence otellerde devam ediyor… Yasağı böyle deliyorlar!

Bu sosyetik gençler bir alem! Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs illeti maalesef ülkemizde, özellikle de İstanbul'da pik yapmış durumda. Yetkililer, Covid-19 nedeniyle insanların evde kalarak izolasyon süreci geçirmesini ısrarla vurguluyor ama onlar gizli ev partilerinde ölümle dans etmeye devam ediyor! İşin ciddiyetini anlayamayan sosyete ve magazin dünyasından bir grup genç, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını da delmenin yolunu bulmuş! Cumartesi günü topyekün Bebek Hotel'e check-in yapmışlar!