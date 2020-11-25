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otellerde devam ediyor… Yasağı böyle deliyorlar!

Yetkililer Covid-19 nedeniyle herkese ‘Evde kalın’ çağrısı yapıyor ama bir kesim eğlenceden vazgeçemiyor. Sosyalleşmek isteyenler için yeni sığınak ise oteller oldu. Sosyeteden bir grup genç, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına takılmamak için cumartesi akşamı ’e check-in yaptırdı. Ekip, akşamüstüne kadar bir arada yiyip, içip, eğlendi. GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Covid-19 nedeniyle alınan önlemleri yok sayanları kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 25.11.2020 08:28 Son Güncelleme: 25.11.2020 08:43 ABONE OL
Eğlence otellerde devam ediyor… Yasağı böyle deliyorlar!

Bu sosyetik gençler bir alem! Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs illeti maalesef ülkemizde, özellikle de İstanbul'da pik yapmış durumda. Yetkililer, Covid-19 nedeniyle insanların evde kalarak izolasyon süreci geçirmesini ısrarla vurguluyor ama onlar gizli ev partilerinde ölümle dans etmeye devam ediyor! İşin ciddiyetini anlayamayan sosyete ve magazin dünyasından bir grup genç, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını da delmenin yolunu bulmuş! Cumartesi günü topyekün Bebek Hotel'e check-in yapmışlar!

Pazar akşamüstüne kadar bir arada yiyip içip eğlenmişler. Maske ve mesafe kuralına uyan ise pek olmamış. Vallahi pes doğrusu; daha kısıtlamanın ilk haftasında bu yapılır mı?

Kendinizin virüsü kapmasını ciddiye almıyorsanız bile virüsü risk grubundaki sevdiklerinize taşıyabileceğinizi de mi hiç düşünmüyorsunuz. Koronavirüsle dans etmenin bedelini acı bir şekilde ödemezler inşallah…

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Eğlence otellerde devam ediyor… Yasağı böyle deliyorlar!
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