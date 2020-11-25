Geçirdiği kaza sonrası yapılan o yorumlar Enes Batur'u kızdırmıştı… Ağaç mı Enes mi daha değerli?

Elbette Enes Batur'u da arılar kadar faydalı gören, onu seven çok takipçisi, hayranları var. Enes'in hayranlarına da saygımız var. Öte yandan Enes kazayla ilgili detaylı bir sosyal medya araştırması yaparsa birçok kişinin o ağacı, Enes Batur'dan daha çok önemsediğini ve değerli bulduğunu görecektir. Genelde ergenlerin hoşuna giden eğlenceli videolar çeken bir YouTuber'ın bu kadar çok tepki çekmesi enteresan değil mi?

SON DAKİKA! Ölümden dönen YouTuber Enes Batur'un feci kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video

Enes Batur asıl, çok tıklanan videolar çekerken neden bu kadar çok tepki çektiğine kafa yormalı. Takipçi sayısını artırmak için tepki çekme stratejisini uygulayan da Enes Batur değil miydi?