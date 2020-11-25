Haberler Günaydın Haberleri Geçirdiği kaza sonrası yapılan o yorumlar Enes Batur'u kızdırmıştı… Ağaç mı Enes mi daha değerli?

Geçirdiği sonrası yapılan o yorumlar 'u kızdırmıştı… Ağaç mı Enes mi daha değerli?

fenomeni , lüks otomobiliyle geçtiğimiz gün Etiler’de yaptı. Ağaca çarpan Batur kazadan yara almadan kurtulurken, 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası açıklama yapan Enes Batur, hakkında yapılan yorumlara cevap verdi. Batur 'Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır.' GÜNAYDIN köşe yazarı bugünkü yazısında Enes Batur’u kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 25.11.2020 08:55 Son Güncelleme: 25.11.2020 09:04 ABONE OL
Geçirdiği kaza sonrası yapılan o yorumlar Enes Batur'u kızdırmıştı… Ağaç mı Enes mi daha değerli?

Ünlü YouTuber Enes Batur'un Etiler'de otomobilinin kontrolünü kaybedip orta refüjde bulunan ağaca çarpması memleket meselesi oldu iyi mi! 'Ağaç mı yoksa Enes mi daha değerli?' diye garip bir tartışma başladı!

Dünkü yazımda "Sen yıllarca yağmura, fırtınaya, insanlara diren. Susuz kal, don ama insanlara oksijen ver ve sonradan görme bir ünlü gelsin sana çarpsın! Adalet mi şimdi bu? Bir ağaç kaç yılda yetişiyor?" diye yazıp Enes'ten çok ağaca üzüldüğümü belirtmiştim.

Sosyal medyada benim gibi düşünenlerin sayısı çok aslında. Örneğin Enes, "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak, kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" yorumuna kızıp, o yorumun sahibini insanlıktan nasibini almamakla suçladı ve 1998 fidan dikeceğini açıkladı.

Mesele sadece ağaç değil, sen hala anlamadın mı Enes kardeş? Paran var, 10 bin fidan da dikebilirsin ama bu seni o çarptığın ağaçtan daha değerli yapmayabilir! Bir ağaç, bir kedi, bir köpek kadar değerli olmayacak birçok sorumsuz, bencil, kötü, zalim insan var bu hayatta!

Örneğin uyuşturucu kaçakçılarını yakalayan, depremde göçük altında kalanları bulan bir köpek dostumuz mu yoksa sıradan bir insan, ünlü bir şarkıcı ya da bir YouTuber mı daha değerli? Bu soru, sen, ben, herkes için geçerli. Bir ağaç deyip geçme! Doğada denge öyle ince ki, örneğin arılar yok olsa insanoğlunun da nesli tükenir!

Geçirdiği kaza sonrası yapılan o yorumlar Enes Batur'u kızdırmıştı… Ağaç mı Enes mi daha değerli?

Elbette Enes Batur'u da arılar kadar faydalı gören, onu seven çok takipçisi, hayranları var. Enes'in hayranlarına da saygımız var. Öte yandan Enes kazayla ilgili detaylı bir sosyal medya araştırması yaparsa birçok kişinin o ağacı, Enes Batur'dan daha çok önemsediğini ve değerli bulduğunu görecektir. Genelde ergenlerin hoşuna giden eğlenceli videolar çeken bir YouTuber'ın bu kadar çok tepki çekmesi enteresan değil mi?

SON DAKİKA! Ölümden dönen YouTuber Enes Batur'un feci kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video

Enes Batur asıl, çok tıklanan videolar çekerken neden bu kadar çok tepki çektiğine kafa yormalı. Takipçi sayısını artırmak için tepki çekme stratejisini uygulayan da Enes Batur değil miydi?

ARKADAŞINA GÖNDER
Geçirdiği kaza sonrası yapılan o yorumlar Enes Batur'u kızdırmıştı… Ağaç mı Enes mi daha değerli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA