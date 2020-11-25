Geçirdiği kaza sonrası yapılan o yorumlar Enes Batur'u kızdırmıştı… Ağaç mı Enes mi daha değerli?

Ünlü YouTuber Enes Batur'un Etiler'de otomobilinin kontrolünü kaybedip orta refüjde bulunan ağaca çarpması memleket meselesi oldu iyi mi! 'Ağaç mı yoksa Enes mi daha değerli?' diye garip bir tartışma başladı!
Dünkü yazımda "Sen yıllarca yağmura, fırtınaya, insanlara diren. Susuz kal, don ama insanlara oksijen ver ve sonradan görme bir ünlü gelsin sana çarpsın! Adalet mi şimdi bu? Bir ağaç kaç yılda yetişiyor?" diye yazıp Enes'ten çok ağaca üzüldüğümü belirtmiştim.
Sosyal medyada benim gibi düşünenlerin sayısı çok aslında. Örneğin Enes, "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak, kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" yorumuna kızıp, o yorumun sahibini insanlıktan nasibini almamakla suçladı ve 1998 fidan dikeceğini açıkladı.
Mesele sadece ağaç değil, sen hala anlamadın mı Enes kardeş? Paran var, 10 bin fidan da dikebilirsin ama bu seni o çarptığın ağaçtan daha değerli yapmayabilir! Bir ağaç, bir kedi, bir köpek kadar değerli olmayacak birçok sorumsuz, bencil, kötü, zalim insan var bu hayatta!
Örneğin uyuşturucu kaçakçılarını yakalayan, depremde göçük altında kalanları bulan bir köpek dostumuz mu yoksa sıradan bir insan, ünlü bir şarkıcı ya da bir YouTuber mı daha değerli? Bu soru, sen, ben, herkes için geçerli. Bir ağaç deyip geçme! Doğada denge öyle ince ki, örneğin arılar yok olsa insanoğlunun da nesli tükenir!
Elbette Enes Batur'u da arılar kadar faydalı gören, onu seven çok takipçisi, hayranları var. Enes'in hayranlarına da saygımız var. Öte yandan Enes kazayla ilgili detaylı bir sosyal medya araştırması yaparsa birçok kişinin o ağacı, Enes Batur'dan daha çok önemsediğini ve değerli bulduğunu görecektir. Genelde ergenlerin hoşuna giden eğlenceli videolar çeken bir YouTuber'ın bu kadar çok tepki çekmesi enteresan değil mi?
SON DAKİKA! Ölümden dönen YouTuber Enes Batur'un feci kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video
Enes Batur asıl, çok tıklanan videolar çekerken neden bu kadar çok tepki çektiğine kafa yormalı. Takipçi sayısını artırmak için tepki çekme stratejisini uygulayan da Enes Batur değil miydi?