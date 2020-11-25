Ünal Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal yıllar sonra itiraf etti! ‘Artık beni akrabası gibi seviyor’

Çünkü gençliğinden beri beni seviyordu, en sonunda birbirimizi annemizi babamızı sevdiğimiz gibi bir akraba ilişkisi olarak sevmeye başladık. Günümüzde boşanmalar oluyor ancak bence çiftler eğer çocukları varsa, çocuklar 18 yaşına gelene kadar ayrılmayı düşünmemeli" diye konuştu. Aysal, A Plus'ta yaptığı açıklamalarda ayrıca gençlere hayata karşı meraklı olmalarını, sürekli araştırmalarını ve tek bir işle değil birçok konu ile ilgilenmelerini tavsiye etti.