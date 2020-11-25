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’ın eski eşi yıllar sonra etti! ‘Artık beni akrabası gibi seviyor’

İş dünyasının ünlü ismi , A Para’da yayınlanan A Plus programında eski eşi ’la ilgili itiraflarda bulundu: “Ünal ile erken yaşta evlendik. Boşandıktan sonra da onun başka birini sevmesini kabullendim. Artık birbirimizi bir akrabamız gibi sevmeye başladık. Bu arada çiftler, eğer çocukları varsa onlar 18 yaşına gelene kadar ayrılmayı düşünmemeli.”

Tansu CEYLAN
Giriş Tarihi: 25.11.2020 07:49 Son Güncelleme: 25.11.2020 08:00 ABONE OL
Ünal Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal yıllar sonra itiraf etti! ‘Artık beni akrabası gibi seviyor’

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Ahu Aysal önceki akşam A Para'da yayınlanan A Plus programına konuk oldu. Tansu Ceylan'ın sorularına çok samimi yanıtlar veren Aysal, geçtiğimiz yıllarda yakalandığı kanser hastalığına şu sözlerle değindi:

"Kanser olduğumu beş sene boyunca kızlarıma dahi söylemedim. Acıları değil sevinçleri paylaşmak gerekir. Kimseyi üzmek istemediğim için hastalığımı gizledim, ben kendimi çok seviyorum, gücümü sevgiden alıyorum."

Eski eşi Ünal Aysal'la erken yaşta evlendiğini ancak hiç pişman olmadığını söyleyen Ahu Aysal, "Ünal'la ayrıldıktan sonra onun başka birisini sevdiğini artık kabullendim.

Çünkü gençliğinden beri beni seviyordu, en sonunda birbirimizi annemizi babamızı sevdiğimiz gibi bir akraba ilişkisi olarak sevmeye başladık. Günümüzde boşanmalar oluyor ancak bence çiftler eğer çocukları varsa, çocuklar 18 yaşına gelene kadar ayrılmayı düşünmemeli" diye konuştu. Aysal, A Plus'ta yaptığı açıklamalarda ayrıca gençlere hayata karşı meraklı olmalarını, sürekli araştırmalarını ve tek bir işle değil birçok konu ile ilgilenmelerini tavsiye etti.

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Ünal Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal yıllar sonra itiraf etti! ‘Artık beni akrabası gibi seviyor’
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