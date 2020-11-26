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’a Covid-19 cezası! 'in kızı Dilan Çıtak hem sokak yasağını deldi hem polise direndi...

’in şarkıcı kızı , pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını deldi. Şişli’de emniyet güçleri tarafından durdurulan şarkıcıya, 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Bunun ardından memurlara hakaret ederek görevlerini yapmalarını engelleyen Dilan Çıtak'a cezai işlem uygulandı. Emniyet güçlerinin şikayetçi olduğu Dilan Çıtak hakkında, görevli memura direnme, hakaret ve ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
Dilan Çıtak’a Covid-19 cezası! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hem sokak yasağını deldi hem polise direndi...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, önceki pazar Covid- 19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kararına uymadı. İddiaya göre Çıtak, yasağın uygulandığı saatlerde Şişli'de geziyordu.

GÖREVLİ MEMURLARA HAKARET

Emniyet güçleri tarafından durdurularak idari para cezası kesilen Çıtak, emniyet güçlerine karşı çıktı. 3 bin 150 lira para cezası kesen görevli memurlara hakaret ederek, görevlerini yapmayı engelleyen şarkıcı hakkında cezai işlem uygulandı. Emniyet güçlerinin şikayetçi olduğu şarkıcı hakkında, görevli memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlatıldı. Çıtak da polis memurlarının kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

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Dilan Çıtak’a Covid-19 cezası! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hem sokak yasağını deldi hem polise direndi...
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