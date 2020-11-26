Şehir Tiyatroları'nda arka arkaya şok taciz sklandalı! İki oyuncuyu provada taciz eden tiyatrocu Uğur Arda Aydın'a 30 yıl hapis talebi...

Oyuncu Uğur Arda Aydın'ın İBB Şehir Tiyatroları'nda oyuncular Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u taciz ettiği ortaya çıktı. Skandal olay önce 2012, sonra 2019'da meydana geldi. İddiaya göre prova sırasında Aydın, rol arkadaşı Mana Alkoy'a elle tacizde bulundu. Genç oyuncu, Aydın'a bu hareketinin senaryoda olmadığını söylese de olayı unuttu, Aydın hakkında şikayette bulunmadı. Geçen yıl da Nazife Aksoy, tacize uğradı. Provayı bekleyen Aksoy'un yanına gelen Aydın, genç oyuncuyu zorla dudaklarından öptü. Aksoy, bu olayın ardından defalarca tacize maruz kalınca Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.







ASLİYE CEZA'DA YARGILANACAK

İddiaları reddeden Aydın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek hakkında 'cinsel taciz' suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



'İFTİRA ATIYORLAR, MİZANSEN OLSUN DİYE ŞAPLAK ATTIM'

Nazife Aksoy ve Mana Alkoy tarafından yapılan suç duyurusunun ardından Uğur Arda Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın; iddiaların asılsız olduğunu, kendisinin Şehir Tiyatroları'nda üst düzey bir göreve getirilme durumu olduğu için hakkında iftira atıldığını iddia etti. Aydın, Alkoy'un kalçasına mizansen amaçlı vurduğunu, bu davranışının taciz olmadığını ileri sürdü.