Son dakika haberi: Sıla’nın Davut Güloğlu’na açtığı tazminat davasında karar çıktı!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 7 Ağustos 2016'da düzenlenen Yenikapı mitingi için 'şov' ifadesini kullanmış ve bu açıklaması nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Davut Güloğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında, "s… olsun gitsin" ifadesini kullanması üzerine Sıla, suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, 15 Temmuz ardından Yenikapı'da toplanan milyonlarca vatandaş ile ilgili yakışıksız sözlerini eleştirdiği için şarkıcı Davut Güloğlu'na açtığı 60 bin liralık tazminat davasında karar çıktı.
Davut Güloğlu, avukatı Gültekin Gepek aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "Eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.
SAVUNMASINI YAPMIŞTI
Geçtiğimiz celse hakim karşısında kendisini savunan Davut Güloğlu, 'Ben Ceza Mahkemesinde yapılan davayı adaletli bulmuyorum. Burada özgürce yargılanıyorsak 15 Temmuz'da ikimizi savunduğumuz içindir. Ben bu ülkeyi sevmeyenler için 'S... git' ifadesi kullandım. Benim sözümün aynısının bir televizyonda prof. bu şekilde tekrar etmiştir. Ben bu cümleyi o gün ki acılar ve yaşadığımız kayıplar nedeniyle milli duygularım kabardığı için bana ağır gelen bu sözü eleştirdim. Ben bu sözleri kendisine söylemediğimi belirtmeme rağmen Sıla hanım üzerine alındı. Bana karşı dava açmakla bu sözü sahiplenmiştir"demişti.
KARAR ÇIKTI
Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sıla Gençoğlu ve Davut Güloğlu katılım sağlamadı. Mahkeme, Sıla Gençoğlu'nun açtığı 60 bin liralık tazminat davasının kısmen kabulüne, Davut Güloğlu'nun 4 bin lira tazminat ödenmesi yönünde karar verdi.