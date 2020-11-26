Son dakika haberi: Sıla’nın Davut Güloğlu’na açtığı tazminat davasında karar çıktı!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 7 Ağustos 2016'da düzenlenen Yenikapı mitingi için 'şov' ifadesini kullanmış ve bu açıklaması nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Davut Güloğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında, "s… olsun gitsin" ifadesini kullanması üzerine Sıla, suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, 15 Temmuz ardından Yenikapı'da toplanan milyonlarca vatandaş ile ilgili yakışıksız sözlerini eleştirdiği için şarkıcı Davut Güloğlu'na açtığı 60 bin liralık tazminat davasında karar çıktı.

Davut Güloğlu, avukatı Gültekin Gepek aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "Eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.