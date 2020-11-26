Son dakika haberi: İbo Show'da Mehmet Ali Erbil sürprizi! İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil İbo Show'da buluşuyor! İşte ilk kare...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil'in buluşmasından ilk kare sosyal medyada heyecan ayarttı. Son dakika haberi olarak magazin gündemine düşen fotoğraf karesi Mehmet Ali Erbil'in evinde çekildi. Evinde tedavisine devam eden Mehmet Ali Erbil ziyaretine gelen İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi. Ünlü ikilinin birlikte yer aldığı kareyi ise Erbil'in yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar paylaştı.