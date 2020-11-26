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haberi: 'nda arka arkaya şok sklandalı! Tiyatrocu 'dan oyuncu arkadaşlarına ...

haberi gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu hakkında arka arkaya şok suçlamaları var. Tiyatrocu Uğur Arda Aydın’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’ndan meslektaşları olan ve ’u defalarca taciz ettiği ortaya çıktı. Uğur Arda Aydın’ın, yıllar önce oyun provalarında rolünün dışına çıkarak oyuncu arkadaşlarına yönelik cinsel taciz içeren hareketler sergilediği ve Mana Alkoy’u rahatsız ettiği belirlendi. Yürütülen soruşturma sonunda Uğur Arda Aydın hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 07:34 Son Güncelleme: 26.11.2020 07:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Şehir Tiyatroları'nda arka arkaya şok taciz sklandalı! Tiyatrocu Uğur Arda Aydın'dan oyuncu arkadaşlarına cinsel taciz...

Oyuncu Uğur Arda Aydın'ın İBB Şehir Tiyatroları'nda oyuncular Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u taciz ettiği ortaya çıktı. Skandal olay önce 2012, sonra 2019'da meydana geldi. İddiaya göre prova sırasında Aydın, rol arkadaşı Mana Alkoy'a elle tacizde bulundu. Genç oyuncu, Aydın'a bu hareketinin senaryoda olmadığını söylese de olayı unuttu, Aydın hakkında şikayette bulunmadı.

Geçen yıl da Nazife Aksoy, tacize uğradı. Provayı bekleyen Aksoy'un yanına gelen Aydın, genç oyuncuyu zorla dudaklarından öptü. Aksoy, bu olayın ardından defalarca tacize maruz kalınca Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

ASLİYE CEZA'DA YARGILANACAK
İddiaları reddeden Aydın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek hakkında 'cinsel taciz' suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

'İFTİRA ATIYORLAR, MİZANSEN OLSUN DİYE ŞAPLAK ATTIM'
Nazife Aksoy ve Mana Alkoy tarafından yapılan suç duyurusunun ardından Uğur Arda Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın; iddiaların asılsız olduğunu, kendisinin Şehir Tiyatroları'nda üst düzey bir göreve getirilme durumu olduğu için hakkında iftira atıldığını iddia etti. Aydın, Alkoy'un kalçasına mizansen amaçlı vurduğunu, bu davranışının taciz olmadığını ileri sürdü.

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Son dakika haberi: Şehir Tiyatroları'nda arka arkaya şok taciz sklandalı! Tiyatrocu Uğur Arda Aydın'dan oyuncu arkadaşlarına cinsel taciz...
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