Son dakika haberi: Şehir Tiyatroları'nda arka arkaya şok taciz sklandalı! Tiyatrocu Uğur Arda Aydın'dan oyuncu arkadaşlarına cinsel taciz...

'İFTİRA ATIYORLAR, MİZANSEN OLSUN DİYE ŞAPLAK ATTIM'

Nazife Aksoy ve Mana Alkoy tarafından yapılan suç duyurusunun ardından Uğur Arda Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın; iddiaların asılsız olduğunu, kendisinin Şehir Tiyatroları'nda üst düzey bir göreve getirilme durumu olduğu için hakkında iftira atıldığını iddia etti. Aydın, Alkoy'un kalçasına mizansen amaçlı vurduğunu, bu davranışının taciz olmadığını ileri sürdü.