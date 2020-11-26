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Haberler! Yılın bombası patladı! ve böyle yakalandı!

haberler... Spiker aldığı ani bir kararla Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa etmişti hemen ardından da 7 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı. Buket Aydın'ın sürpriz kararlarının ardından yatan nedenin ile yaşadığı olduğu haberleri gündeme gibi düşmüştü. Buket Aydın'ın iddiaları kabul etmemesi kullanıcılarını çok da ikna etmedi. Buket Aydın bu iddiayı yalanladıktan sonra hamile olduğu iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başladı. Buket Aydın bu iddiayı ise yalanlamıştı. Spiker Buket Aydın ve 'ün oğlu Emir Sarıgül görüntülendi. Aşıklar sporda yakalanınca gerildi. Aşklarını uzun süre yalanlayan çift açıklama yapmadı. Buket Aydın ise muhabirlere sinirlendi.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 16:55 Son Güncelleme: 26.11.2020 17:12 ABONE OL
Son Dakika Haberler! Yılın aşk bombası patladı! Buket Aydın ve Emir Sarıgül böyle yakalandı!

Spiker Buket Aydın ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ilk kez görüntülendi. Aşıklar sporda yakalanınca gerildi. Aşklarını uzun süre yalanlayan çift açıklama yapmadı. Buket Aydın ise muhabirlere sinirlendi.

Aşk dedikodularını yalanlayıp "arkadaşız" dedikten sonra samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Emir Sarıgül ve Buket Aydın Bebek'te görüntülendi. Emir Sarıgül habercilere "İyi çalışmalar" dileyip uzaklaşırken habercilerin tanımayarak Sarıgül'e ismini sorduğu Buket Aydın ise sinirlenerek arkasını döndü.

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Uçankuş'un haberine göre; Görüntülenince bir mekana girmeye çalışan Aydın bir süre sakinleşmeye çalıştı ve o esnada çıkarttığı güneş gözlüğünü yere düşürdü. Muhabirlere sakin olmaları yönünde telkinde bulunan Buket Aydın herhangi bir açıklama yapmayacağını söyleyerek önden yürüyen Emir Sarıgül'ü takip etti.

İŞTEN İSTİFA EDİP BOŞANMIŞTI

Eşi Erce Baykal'dan boşanan eski sunucusu Buket Aydın, Emir Sarıgül'le aşk yaşadığı iddialarını yalanlayıp "arkadaşız" demişti. Ancak ikilinin samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ile aşk ortaya çıkmıştı.

Aydın, daha önce Emir Sarıgül'le bir aracın arkasında çekilen fotoğrafının yayılması üzerine açıklama yapmış ve "Telefonumda ve instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a havale ediyorum. Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Haberler! Yılın aşk bombası patladı! Buket Aydın ve Emir Sarıgül böyle yakalandı!
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