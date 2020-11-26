Son Dakika Haberler! Yılın aşk bombası patladı! Buket Aydın ve Emir Sarıgül böyle yakalandı!

Aşk dedikodularını yalanlayıp "arkadaşız" dedikten sonra samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Emir Sarıgül ve Buket Aydın Bebek'te görüntülendi. Emir Sarıgül habercilere "İyi çalışmalar" dileyip uzaklaşırken habercilerin tanımayarak Sarıgül'e ismini sorduğu Buket Aydın ise sinirlenerek arkasını döndü.

Son dakika! Emir Sarıgül ve Buket Aydın ilk kez böyle birlikte görüntülendi! Aşk sorularına nasıl cevap verdiler? | Video

Uçankuş'un haberine göre; Görüntülenince bir mekana girmeye çalışan Aydın bir süre sakinleşmeye çalıştı ve o esnada çıkarttığı güneş gözlüğünü yere düşürdü. Muhabirlere sakin olmaları yönünde telkinde bulunan Buket Aydın herhangi bir açıklama yapmayacağını söyleyerek önden yürüyen Emir Sarıgül'ü takip etti.