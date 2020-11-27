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aldığı kürklerle yine gündem oldu! Bülent Ersoy'un kar tilkisi kürkünün fiyatı dudak uçuklattı!

Kürklere olan düşkünlüğüyle bilinen ve hayvanseverler tarafından bu yüzden tepki gören , Nişantaşı’nda bir mağazadan alırken görüntülendi. Muhabirlerin “Hayvanseverler size çok kızacak” sözleri Bülent Ersoy 'Ben alıştım artık" sözleriyle yanıtını verdi. Bülent Ersoy'un yeni aldığı iki adet kar tilkisi kürkünün fiyatı dudak uçuklatırken Diva, "Kürklerimin hepsini 'na vereceğim. Bir gece düzenlemek istiyorum, ben de gideceğim." diyerek kürklerini bağışlayacağını açıkladı.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 27.11.2020 07:22 Son Güncelleme: 27.11.2020 07:30 ABONE OL
Bülent Ersoy aldığı kürklerle yine gündem oldu! Bülent Ersoy'un kar tilkisi kürkünün fiyatı dudak uçuklattı!

Kürklere olan düşkünlüğüyle bilinen ve hayvanseverler tarafından bu yüzden tepki gören Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir mağazadan kürk alırken görüntülendi. Muhabirlerin "Hayvanseverler size çok kızacak" sözleri Bülent Ersoy 'Ben alıştım artık" sözleriyle yanıtını verdi.

Bülent Ersoy'un yeni aldığı iki adet kar tilkisi kürkünün fiyatı dudak uçuklatırken Diva, "Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na vereceğim. Bir gece düzenlemek istiyorum, ben de gideceğim. Orada açık artırma ile satsınlar, epeyce yüklü miktar tutar." diyerek kürklerini bağışlayacağını açıkladı.

Ersoy'un kar tilkisi kürkü için 40 bin lira ödediği öğrenildi. Ersoy, aynı kürkün siyah renklisinden de aldı.

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Bülent Ersoy aldığı kürklerle yine gündem oldu! Bülent Ersoy'un kar tilkisi kürkünün fiyatı dudak uçuklattı!
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