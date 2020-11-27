Bülent Ersoy aldığı kürklerle yine gündem oldu! Bülent Ersoy'un kar tilkisi kürkünün fiyatı dudak uçuklattı!

Bülent Ersoy'un yeni aldığı iki adet kar tilkisi kürkünün fiyatı dudak uçuklatırken Diva, "Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na vereceğim. Bir gece düzenlemek istiyorum, ben de gideceğim. Orada açık artırma ile satsınlar, epeyce yüklü miktar tutar." diyerek kürklerini bağışlayacağını açıkladı.

Ersoy'un kar tilkisi kürkü için 40 bin lira ödediği öğrenildi. Ersoy, aynı kürkün siyah renklisinden de aldı.