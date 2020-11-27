Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar açıkladı! Mehmet Ali Erbil ekranlara dönecek mi?

Nergis Kumbasar, Sihirli Annem'de 'Dudu' karakterini canlandıracak.

YENİ SİHİRLİ ANNEM'İN KADROSU

Dizi, 10'ar bölüm halinde iki sezon olarak çekilecek. Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise iddiaya göre Lale Başar oynayacak. Suzan karakteriyle diziye damga vuran Zuhal Topal yerine ise Hande Katipoğlu gelecek. İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan 'Betüş' karakterine ise Açelya Topaloğlu uygun görülürken Avni karakterine ise Bülent Seyran düşünülüyor. Sihirli Annem'in Sadık'ı ise Emre Altuğ oldu.