20 yaşındaki Selver annesine kavuştu

Eşi ve 3.5 yaşındaki oğluyla Bayburt'ta yaşayan 20 yaşındaki Selver İnce, yıllardır hiç görmediği annesini bulmak için önceki gün 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınına gitti. İnce, henüz 3.5 yaşındayken Isparta'da Durmuş Ailesi'ne evlatlık verilmiş. İnce programda, "Küçük yaşlardaydım, komşumuzun kızıyla oyun oynarken bana 'Siz çok zenginsiniz, zengin olmasanız ailen seni parayla alamazdı' dedi. Ben de bu duyduğumu aileme sordum. Onlar da gerçek olduğunu ve beni evlatlık aldıklarını söylediler" diye konuştu.







Kendisini dünyaya getiren anne-babanın eksikliğiyle çocukluğu buruk geçen genç kadın, hikayesinin peşine düşerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Dün ise canlı yayında kısa sürede müjdeli haber geldi. Selver'in kızı olduğunu söyleyen Yeter Özyurt, yayına katıldı. İki kardeşi daha olduğunu açıkladığı kızına Müge Anlı'da kavuştu.







'MANEVİ DESTEK ARIYORUM'



Gerçek babasının orman koruyucusu, annesinin ise ormanda çalıştığını belirten Selver, şöyle konuştu: "Annem kaçtıktan sonra babamın evli olduğunu öğrenmiş, evine dönmek istemiş ama ailesi istememiş. Babam, annemi kendi ailesinin evine bırakmış. Ben dünyaya gelince de annem beni başkasına evlatlık vermiş. Benim ailem var ama kardeşim var mı? Annem nasıl birisi? Bunları merak ediyorum, manevi destek arıyorum."