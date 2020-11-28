Diva Bülent Ersoy servet yatırmıştı... Kürk tartışması sosyal medyada çığ gibi büyüyor!

2.5 MİLYON DEĞERİNDE

Hürriyet'in haberine göre; Mağazadayken "Hayvanseverler size çok kızacak" diyen muhabirlere "Ben alıştım artık" diye karşılık veren Bülent Ersoy, sosyal medyada yapılan eleştiriler için de şöyle dedi: "İlk kez bir vakfa; Türkan Saylan'ın vakfına bağış yapıyorum ve birçok olumlu yorum da alıyorum. Olumsuz tepkiler ise hiç umurumda değil, eleştirsinler." Öte yandan Bülent Ersoy'un 22 kürkünün bulunduğu, hepsinin toplam değerinin 2.5 milyon lira olduğu ve kürklerin yıllık bakımının İzmirli Kürk Sarayı tarafından yapıldığı öğrenildi.