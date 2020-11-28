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Diva servet yatırmıştı... tartışması sosyal medyada çığ gibi büyüyor!

Diva , geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alırken görüntülenmişti. Gazetecilerle sohbet eden sanatçı, "Hayvanseverler size yine sosyal medyadan yüklenecek" sözlerine ''Ben alıştım artık" yanıtını vermişti. Ersoy, aldığı bir kararı da açıklamış "Kürklerimin hepsini 'na vereceğim. Bir gece düzenlemek istiyorum, ben de gideceğim. Orada açık artırma ile satsınlar, epeyce yüklü miktar tutar" demişti. Bülent Ersoy’un kürk alışverişi sosyal medyada gündem oldu. Ersoy’un kürk alışverişi hayvan severleri kızdırdı. Üzerinde kafaları bulunan kürkler, sosyal medyada büyük çekti. Sanatçı, kürklerimin hepsini bağışlayacağım dese de eleştiri oklarından kaçamadı. İşte sosyal medyada çığ gibi büyüyen o tepkiler…

Giriş Tarihi: 28.11.2020 13:03 Son Güncelleme: 28.11.2020 13:28 ABONE OL
Diva Bülent Ersoy servet yatırmıştı... Kürk tartışması sosyal medyada çığ gibi büyüyor!

Bülent Ersoy'un kürk alışverişi sosyal medyada olay oldu. Ünlü sanatçı geçtiğimiz çarşamba günü Nişantaşı'ndaki bir kürkçüden her biri 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın almıştı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Üzerinde tilki kafaları bulunan kürkler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Sanatçı, "Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na vereceğim" dese de eleştiri oklarından kaçamadı.

2.5 MİLYON DEĞERİNDE

Hürriyet'in haberine göre; Mağazadayken "Hayvanseverler size çok kızacak" diyen muhabirlere "Ben alıştım artık" diye karşılık veren Bülent Ersoy, sosyal medyada yapılan eleştiriler için de şöyle dedi: "İlk kez bir vakfa; Türkan Saylan'ın vakfına bağış yapıyorum ve birçok olumlu yorum da alıyorum. Olumsuz tepkiler ise hiç umurumda değil, eleştirsinler." Öte yandan Bülent Ersoy'un 22 kürkünün bulunduğu, hepsinin toplam değerinin 2.5 milyon lira olduğu ve kürklerin yıllık bakımının İzmirli Kürk Sarayı tarafından yapıldığı öğrenildi.

TWİTTER'DA NE DEDİLER

"Bülent Ersoy, hayvanın kafasının da olduğu bir kürk tercih etmiş. Bu hayvanların günahı satan, alan ve izin verenlerin boynuna."

"Bülent Ersoy'un sesi cidden çok iyi, şarkılarını da severim ama gerçek kürk alması korkunç. Şu hayvanları bir rahat bırakamadınız."

"Bülent Ersoy'a bir şey olsa kürk satışları yarı yarıya düşer, tilkilerin nesli bir anda artış gösterir."

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Diva Bülent Ersoy servet yatırmıştı... Kürk tartışması sosyal medyada çığ gibi büyüyor!
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