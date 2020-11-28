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Koronavirüsü hiçe sayan yeni bir skandala daha imza attı! ‘Senin yüzünden çocuğum oldu’

Tüm uyarıları yok sayıp yasak olmasına rağmen üst üste iki partiye katılan oyuncu , birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid- 19 testi yaptırmıştı. Test sonucu negatif çıkan Öykü Çelik, skandal bir paylaşım yaptı, ardından da silmişti. Çelik, kurallara uymadığı için utanma duygusu yaşamak yerine haddini aşan paylaşımlarda bulunmuştu. Öykü Çelik bu kez yaptığı açıklamada " giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyerek bir kez daha gündem oldu. Sosyal medyadan eleştiri yağmura tutuldu…

Giriş Tarihi: 28.11.2020 15:58 Son Güncelleme: 28.11.2020 16:16 ABONE OL
Koronavirüsü hiçe sayan Öykü Çelik yeni bir skandala daha imza attı! ‘Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu’

YouTube kanalında Cihan Şensözlü'nün sorularını yanıtladı.Pandemide partiden partiye koşan ve hiçbir önlem almayan ve insanların hayatlarını da tehlikeye atan Çelik şoke eden açıklamalar yaptı.

Pandemi sürecine rağmen kalabalık bir partiden çıkarken görüntülenen Çelik, "Parti parti gezen bir kız değilim. Hayatımda ilk defa üç saat sonra haberim basında yer buldu" dedi.

"POZİTİF OLMADIĞIMI BİLİYORUM"

Sosyal medyadan aldığı tepkilere de değinen Çelik, "Bana sosyal medyadan, 'Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu' ve 'partiye bizi de çağırsaydın' diyenler de oldu. Partide 40-50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

"1-2 KİŞİYİ DÖVMÜŞLÜĞÜM VAR"

Okul dönemlerinden beri agresif olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Okulda 1-2 kişiyi dövmüşlüğüm var. Gitmek istiyordum kızlar bana çantamı vermedi. Ben de çantamı aldım. İnsanların bam telleri var. Muhteşem olmak zorunda değilim. Ben Trabzon Lisesi mezunuyum. Ben Karadenizliyim." dedi.

"DİZ ALTINDA ETEKLE BÜYÜMÜŞ KIZIM"

".... kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyen Çelik, "Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum." açıklamasında bulundu.

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Koronavirüsü hiçe sayan Öykü Çelik yeni bir skandala daha imza attı! ‘Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu’
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