Koronavirüsü hiçe sayan Öykü Çelik yeni bir skandala daha imza attı! ‘Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu’

"POZİTİF OLMADIĞIMI BİLİYORUM"

Sosyal medyadan aldığı tepkilere de değinen Çelik, "Bana sosyal medyadan, 'Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu' ve 'partiye bizi de çağırsaydın' diyenler de oldu. Partide 40-50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum" ifadelerini kullandı.