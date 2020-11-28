Son Dakika Haberler: Tuba Büyüküstün sosyal medyadan böyle seslendi! Ekin Mert Daymaz’la aşk yaşıyor mu? İlk açıklama Tuba’dan geldi!

Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

"BEN DE AŞKI SEVİYORUM AMA..."

Onur Saylak ile evliliğini 2017 yılında bitiren Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada eski futbolcu Ali Güneş'i takip etmeye başlamıştı. Güneş, oyuncunun köpeğiyle Instagram'da yaptığı paylaşımına, "Yakışıklı korsan" yorumunu yapmıştı.