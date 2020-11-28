Son Dakika Haberler: Tuba Büyüküstün sosyal medyadan böyle seslendi! Ekin Mert Daymaz’la aşk yaşıyor mu? İlk açıklama Tuba’dan geldi!

Son dakika haberler… Tuba Büyüküstün'ün, kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Tuba Büyüküstün, hakkında çıkan haberler hakkında sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.
Uzun yıllar aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen'le karantina sürecinde yollarını ayıran Tuba Büyüküstün'ün, meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Kısa bir süre önce başlayan birlikteliğe, oyuncu Günay Karacaoğlu'nun vesile olduğu belirtilmişti. 2010'dan bu yana yakın arkadaş olan Karacoğlu ve Büyüküstün, 'Gönülçelen' ve '20 Dakika' dizilerinde birlikte rol almıştı.
38 yaşındaki oyuncu, magazin gündeminde bomba gibi düşen aşk iddiası hakkında sosyal medya üzerinden sessizliğini bozdu. Dikkat çekmemek için Ekin Mert Daymaz ile birbirlerini Instagram'da takibe almadıkları konuşulan Büyüküstün, iddiaları yalanladı.
"BU ARALAR KENDİMLE İLİŞKİ YAŞIYORUM"
38 yaşındaki güzel, yayınladığı gönderide, "Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'ilişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz. Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım" ifadelerini kullandı.
Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
"BEN DE AŞKI SEVİYORUM AMA..."
Onur Saylak ile evliliğini 2017 yılında bitiren Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada eski futbolcu Ali Güneş'i takip etmeye başlamıştı. Güneş, oyuncunun köpeğiyle Instagram'da yaptığı paylaşımına, "Yakışıklı korsan" yorumunu yapmıştı.
Büyüküstün ise çıkan aşk dedikodularına, "Hepimiz aşkı çok seviyoruz, biliyorum. İki insan birbirlerini sevsinler, aşık olsunlar, el ele çıkıp dolaşsınlar, onlara bakalım, içimiz mutlulukla dolsun. Bayılıyoruz. Ben de aşkı çok seviyorum. Ama aşk dediğimiz şey ya da bir ilişki, iki insan aynı yerde bulunduğunda oturup sohbet ettiğinde ya da birbirlerini sosyal medyadan takip ettiğinde olmuyor değil mi? Sosyal medya takibini aşka yormak çok romantik bir bakış açısının ürünü" yanıtını vermişti.