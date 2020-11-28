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gündem olayım derken güme gitti! da gösterdi!

adlı şarkısında cinsiyetçi ifadeler kullanan ’e tepkiler çığ gibi! Ünlü söz yazarı da Evcimik’i eleştirdi: “Bu şarkı asla sanat eseri olamaz. Abonesi olduğu adın ve hayvan hakları konusunda kaş yapayım derken göz çıkarmış, gündeme geleyim derken güme gitmiş.”

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Giriş Tarihi: 28.11.2020 08:40 Son Güncelleme: 28.11.2020 08:56 ABONE OL
Yonca Evcimik gündem olayım derken güme gitti! Ahmet Selçuk İlkan da tepki gösterdi!

Mahrem sözler içeren 'Ayıp Şeyler' adlı parçası ile sosyal medyada tepki çeken Yonca Evcimik'e, ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan da sert çıktı.

Evcimik'in, ülkemizin en hassas ve acılı konusu kadına şiddete, estetikten, sanattan çok uzak ve saldırgan bir dille yaklaşmasını eleştiren İlkan şöyle konuştu:

"Bu durum beni de çok üzdü. Farkındalık yaratma gayretinden önce kendi yaptıklarının farkında olması bence daha isabetli olacaktır. Bu basit ama yaralayıcı ve kırıcı sözlerle sanat ve hayat adına ayıp eden öncelikle kendisi olmuş.

Hiciv ve taşlama sanatının da etik ve estetik olma gibi edebi bir kuralı vardır. Aklına geleni gelişigüzel yazmak, söylemek asla bir sanat eseri olamaz." Ünlü söz yazarı şöyle devam etti:"Evcimik'in hem kadın hem de sanatçı olarak böylesine önemli bir konuya etikten uzak, argo bir dille bandıra bandıra girmesi beni de çok şaşırttı. Kadın ve hayvan hakları konusunda kaş yapayım derken göz çıkarmış, gündeme geleyim derken güme gitmiş."

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Yonca Evcimik gündem olayım derken güme gitti! Ahmet Selçuk İlkan da tepki gösterdi!
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