Yonca Evcimik gündem olayım derken güme gitti! Ahmet Selçuk İlkan da tepki gösterdi!

Hiciv ve taşlama sanatının da etik ve estetik olma gibi edebi bir kuralı vardır. Aklına geleni gelişigüzel yazmak, söylemek asla bir sanat eseri olamaz." Ünlü söz yazarı şöyle devam etti:"Evcimik'in hem kadın hem de sanatçı olarak böylesine önemli bir konuya etikten uzak, argo bir dille bandıra bandıra girmesi beni de çok şaşırttı. Kadın ve hayvan hakları konusunda kaş yapayım derken göz çıkarmış, gündeme geleyim derken güme gitmiş."