MasterChef Uğur kimdir? 2020 MasterChef Türkiye'den disaklifiye olan MasterChef Uğur kaç yaşında, aslen nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2020 MasterChef yarışması son bölümde geçmişte kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili detaylar MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularıyla araştırılıyor. Peki, MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
MasterChef 2020 son bölümde Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili olarak merak edilerek araştırılan MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularıyla ilgili yanıtlar şöyle;
26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz'in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başlamıştır.
Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.
6 aylık serüvenin ardından Türkiye'ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel'de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar'da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.