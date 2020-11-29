Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi nedeniyle işsiz kalan müzisyenlerle ilgili bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Ersoy, 15 bin müzisyenin yer aldığı proje kapsamında Aralık'tan itibaren ilk ödemelerin yapılacağını söyledi. Sanatçılar, bu haberi sevinçle karşıladı. Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, "Müzik sektörü için çözümler gelmesine çok mutlu oldum" dedi.Simge Sağın, "Sektör adına çok sevindirici bir haber. Devletimiz sayesinde müzisyenler nefes alacak. Konserlerin olmadığı şu dönemde yapılacak bu destek can suyu olacak" derken Ümit Sayın, sektör adına yapılan bu çalışmalara çok mutlu olduğunu söyledi. Aslı Hünel ise "Yol arkadaşlarımızı düşünen kıymetli bakanımıza şükranlarımızı sunarım" şeklinde konuştu.