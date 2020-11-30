‘Bu, 6 yılın mükafatı ve azmin zaferi!’

6 yıl önce hafıza kaybı yaşayan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı Serdar Mete, geçen hafta "Hastanede eşimi, 3 yaşındaki oğlumu tanımadım. Her şeyi sıfırdan öğreniyorum, hayatımla ilgili yüzde 20 bilgiye sahibim" sözleriyle herkese duygu dolu anlar yaşatmıştı. Mete, 'Kim Milyoner Olmak İster?'de önceki akşam 125 bin TL'lik ödülü kazanarak azmin zaferini gösterdi. Yarışmada Mete, 125 bin liralık soruyu bilince, 250 bin TL'lik soruyu da açtırdı. "Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi?" sorusunda 'Baş ağrısı, kulak tıkacı, sırt masajı ile güneş gözlüğü' şıkları vardı.Mete, kulak tıkacı şıkkı üzerinde dururken, yarışmadan çekilmek ve 125 bin TL'yi almak istediğini söyledi. Sorunun cevabı tahmin ettiğinden farklı olarak sırt masajı çıkınca çok sevindi. Eşinin başarısından dolayı duygulandığını belirten Nurşah Mete ise şunları söyledi: "Buraya kadar gelmek bir mucize. Bu 6 yılın mükafatıdır. Hastalıkta sağlıkta bir arada olmanın anlamını yaşadık. Onu yalnız bırakmadım. O da bizi yalnız bırakmadı. Mücadele etti ve kazandı. Allah kimseye böyle bir durumu yaşatmasın. Hiçbir şey bilmeyen bir insana bir şeyler öğretmek çok zor. Bu azmin zaferidir."YARIŞMACISerdar Mete, hafızasını kaybettikten sonra eşinin ve arkadaşlarının yardımı ile çok şey öğrendiğini, kendini ispatlamak için yarışmaya katıldığını belirtti. Rezil olmaktan çok korktuğunu söyleyen Mete; bu noktaya gelerek 6 yıllık emeğin karşılığını eşine kazandırdığını söyledi.