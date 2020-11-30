Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarından Serdar Mete hayat hikayesi ile herkesi ağlatmıştı! Serdar Mete 125 bin TL'nin sahibi oldu '6 yılın mükafatı ve azmin zaferi!’

Eşinin başarısından dolayı duygulandığını belirten Nurşah Mete ise şunları söyledi: "Buraya kadar gelmek bir mucize. Bu 6 yılın mükafatıdır. Hastalıkta sağlıkta bir arada olmanın anlamını yaşadık. Onu yalnız bırakmadım. O da bizi yalnız bırakmadı. Mücadele etti ve kazandı. Allah kimseye böyle bir durumu yaşatmasın. Hiçbir şey bilmeyen bir insana bir şeyler öğretmek çok zor. Bu azmin zaferidir."



