Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi bomba etkisi yarattı! Kerem Tunçeri şimdi de gönlünü Gökçe Bahadır'a kaptırdı! Oyuncu Aslı Enver ile aşkları başlamadan biten Kerem Tunçeri güzel oyuncu Gökçe Bahadır işe aşk yaşıyor...

haberi bomba etkisi yarattı! şimdi de gönlünü 'a kaptırdı! Oyuncu ile aşkları başlamadan biten Kerem Tunçeri güzel oyuncu Gökçe Bahadır işe aşk yaşıyor...

Magazin gündemi aşk haberini konuşuyor. Geçtiğimiz aylarda oyuncu ile aşk girişimi kötü sonuçlanan ortaya çıkan ifşa mesajları ile hayal kırıklığına uğrayan gönlünü güzel oyuncu 'a kaptırdı. Yılın aşk bombası olmaya aday bu son dakika haberine göre çapkın basketbolcu Kerem Tunçeri seneler önce dizi setinde tanıştığı oyuncu Gökçe Bahadır ile aşk yaşamaya başladı. Kerem Tunçeri'nin başlamadan biten aşkı Aslı Enver'in yakın arkadaşı olan Gökçe Bahadır ile birlikte olduğu iddiası büyük yankı uyandırdı. İşte aşk yaşıyor haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:46 Son Güncelleme: 30.11.2020 12:23 ABONE OL
Son dakika haberi bomba etkisi yarattı! Kerem Tunçeri şimdi de gönlünü Gökçe Bahadır'a kaptırdı! Oyuncu Aslı Enver ile aşkları başlamadan biten Kerem Tunçeri güzel oyuncu Gökçe Bahadır işe aşk yaşıyor...

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Aslı Enver ile aşk girişimi kötü sonuçlanan başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olunca hayal kırıklığına uğrayan Kerem Tunçeri'den yeni aşk haberi geldi. Eski basketbolcu, ümidini kestiği Aslı Enver'in, yakın arkadaşı Gökçe Bahadır'ın kalbine girmeyi başardı.

Kerem Tunçeri ile oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda birbirlerini yakından tanımaya başlamış ancak Tunçeri'nin bazı kadınlara attığı mesajlar ifşa olunca, Enver ilişki kapısını kapattı. Hüsrana uğrayan Kerem Tunçeri ise şimdilerde gönlünü Aslı Enver'in de yakın arkadaşı olan Gökçe Bahadır'a kaptırdı.

EV EŞYASI BAKTILAR

Bu iddiayı ise 'gossipasta' isimli Instagram hesabı ortaya attı. Buna göre; oyuncu sevdasından vazgeçmeyen Tunçeri ile Bahadır yeni bir aşka yelken açtı. Hatta ikilinin geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezine gittikleri ve ev eşyaları baktıkları ortaya çıktı. Öte yandan Tunçeri ile Enver'in, konuyla ilgili yalanlama açıklaması yapmaması da ilişki ihtimalini artırdı.

DİZİ SETİNDE TANIŞMIŞLARDI

Güzel oyuncu, 2018 yazından beri gözlerden uzak aşk yaşadığı Yunan sevgilisi Yiannis Magkos'la Ocak ayında dostça ayrılmıştı. Bahadır, birkaç yıl önce basketbol konulu bir dizide oynamıştı. Tunçeri de bu dizinin çekimlerine katılmıştı. İkili, bu şekilde tanışmıştı.

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Son dakika haberi bomba etkisi yarattı! Kerem Tunçeri şimdi de gönlünü Gökçe Bahadır'a kaptırdı! Oyuncu Aslı Enver ile aşkları başlamadan biten Kerem Tunçeri güzel oyuncu Gökçe Bahadır işe aşk yaşıyor...
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