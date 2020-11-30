Son dakika haberi bomba etkisi yarattı! Kerem Tunçeri şimdi de gönlünü Gökçe Bahadır'a kaptırdı! Oyuncu Aslı Enver ile aşkları başlamadan biten Kerem Tunçeri güzel oyuncu Gökçe Bahadır işe aşk yaşıyor...

EV EŞYASI BAKTILAR

Bu iddiayı ise 'gossipasta' isimli Instagram hesabı ortaya attı. Buna göre; oyuncu sevdasından vazgeçmeyen Tunçeri ile Bahadır yeni bir aşka yelken açtı. Hatta ikilinin geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezine gittikleri ve ev eşyaları baktıkları ortaya çıktı. Öte yandan Tunçeri ile Enver'in, konuyla ilgili yalanlama açıklaması yapmaması da ilişki ihtimalini artırdı.