‘Türkiye’de yaşamaktan çok mutluyum’

İvanaSert, geçtiğimiz günlerde Sait Emir Mankenlik ve Zarafet Akademisi'nde düzenlenen workshop'ta yeni nesil manken adaylarına tecrübelerini aktardı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sert, Türkiye'ye ilk geldiğinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlk geldiğimde bavulum havaalanında kaybolmuştu, üstümdekilerden başka giyecek kıyafetim kalmamıştı. Hemen Türk arkadaşlarım seferber olup bana yeni kıyafetler almışlardı, ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim." Türk milletinin iyilikseverliğinin altını çizen Sert, "Türk insanının sıcaklığını ve yardımseverliğini başka hiçbir ülkede görmedim, dün de bugün de bu ülkede yaşamaktan mutluyum" dedi.