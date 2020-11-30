Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'dan şaşırtan karar! Onur Büyüktopçu'nun 'Cinsel içerikli video ve fotoğraflarla şantaj' davasında flaş gelişme...

Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Alaçatı'da arkadaşlarıyla bir villada konaklarken cep telefonunu bulamamış, kaybolduğunu düşünerek savcılığa başvurmamıştı. Ancak bir süre sonra Büyüktopçu'ya sosyal medya üzerinden cinsel içerikli videosu ve bazı fotoğraflarının olduğu bir şantaj mesajı gelmişti. İddiaya göre bir şahıs, Büyüktopçu'dan söz konusu video ve fotoğrafları internete sızdıracağını söylemiş, 50 bin lira talep etmiş, ünlü sunucu da panikleyerek parayı göndermişti. Ancak ünlü sunucu, kendisine mesaj atan hesabın arkadaşı tarafından kullanıldığını öğrenince savcılığa başvurmuştu.