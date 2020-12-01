Bülent Ersoy: Atatürk de Padişahlar da kürk giyerdii

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde tüm kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dün ÇYDD "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" dedi. Sürpriz gelişme üzerine GÜNAYDIN'ın ulaştığı Ersoy, şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle söylemek isterim ki; her kesimin görüş ve ilkelerine saygı duyuyorum. Yalnız ben bu hediyemi, bu tarz spekülasyonlar oluşmadan önce yüreğimdeki samimi duygularımla kıymetli basın müntesibi muhterem arkadaşlarımla yapmış olduğum bir röportajım esnasında beyan etmiştim. Bu röportajın ardından muhterem dinleyicilerimden gelen bazı olumsuz yorumlar üzerine kendimi aklamak ve paklamak adına kimseyi ya da kurum ve kuruluşları kullanmak değildi niyetim. Tam tersine bazı kesimler tarafından gelen negatif yorumlara dahi saygımdan dolayı sessiz kalıp cevap hakkımı bile kullanmamıştım. İşin en önemli tarafı ise geçtiğimiz yıllarda avukatlarım ile kaleme aldırmış olduğum naçizane hatırı sayılır taşınır ve taşınmaz mal varlığımın bir kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamıştım. Ta ki ÇYDD tarafından bugün yapılan kamuoyuna duyuru açıklamaları üzerine ben de değerli avukatlarıma vermiş olduğum talimatlar doğrultusunda vasiyetnamemin yeniden düzenlenip üçüncü maddesinde yer alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yapmış olduğum bağışlarımın iptalini gerçekleştirdim."Bülent Ersoy sözlerini şöyle bitirdi: "Son olarak şunu ifade etmek isterim ki; kuruluş amacınız ve adından, ilkelerinden esinlendiğinizi belirttiğiniz dünya lideri, çağdaşlığın en yüce temsilcisi, başkomutan büyük Atatürk'ün ve dünya tarihine geçmiş şanlı Osmanlı padişahlarımızın aynı şekilde kürk kullandıklarını da sizlere hatırlatırım."